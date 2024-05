Un’estate al mare di Bibione

Sole pieno, cielo terso e una brezza leggera. Parte sotto i migliori auspici il weekend che apre ufficialmente la stagione balneare 2024 di Bibione

Bibione – La spiaggia e i suoi 18mila ombrelloni sono pronti per i turisti, quelli di lingua tedesca sono già arrivati ieri per la festività dell’Ascensione come da tradizione. Altrettanto consolidata è l’altra “ricorrenza”, ma di tutt’altro stampo: è la AeQuilibrium Beach Volley Marathon. L’evento open di specialità più partecipato al mondo. Al momento, sulla spiaggia di Bibione, sono quasi 15mila gli appassionati che stanno disputando le partite di qualificazione.

Arrivano da tutto il mondo e qualcuno ha percorso più chilometri di altri, come Mizumachi Taito, giocatore della lega nazionale di pallavolo giapponese. Si andrà avanti così fino a domenica sera, con 11mila incontri tra big e amatori, e un tabellone di gara che fa intravedere scontri ad alto livello già da domani.

Limitati i rincari per l’ombrellone, e per chi soggiorna in hotel o appartamento il posto spiaggia rimane sempre incluso.

“Ci prendiamo cura di chi sceglie il nostro mare, divertimento e sicurezza devono andare di pari passo – dice Pierluigi Zulianello, direttore di Bibione Spiaggia – il nostro arenile è accessibile a tutti. Abbiamo posato 18 chilometri di passerelle in legno che rendono agevole il transito a piedi e in carrozzina, nelle dodici isole di servizio si trovano servizi di qualità tra cui nursery per mamme e neonati. Sulla spiaggia sarà attivo il servizio di moto-medica per le urgenze e confermati sono i sei punti di primo intervento. Quest’anno il verde sulla sabbia è stato aumentato e ha raggiunto cinquecento fioriere che abbelliscono gli spazi della spiaggia. Mare sorvegliato e bagnanti protetti da un servizio di salvataggio composto da 32 postazioni di cui 17 torrette”.

“Lo “start” di questo primo fine settimana – spiega Andrea Anese, presidente del Consorzio Bibione Live, è stato progettato con cura e dedizione, mettendo insieme la vocazione per i grandi eventi sportivi, con la mitica AeQuilibrium Beach Volley Marathon, e l’enogastronomia eccellente del territorio.

Tra le vie del centro è in scena l’edizione 2024 di Bianco Weekend, https://ilnuovoterraglio.it/bianco-weekend-a-bibione/ dove bianco è il colore dell’asparago di Bibione. Protagonista di una kermesse che ritornerà anche dal 17 al 19 maggio prossimi. Degustazioni, show cooking e cocktail show gratuiti a base di asparago e olivello spinoso, l’altra specialità del territorio che si prepara al debutto”.