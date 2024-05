Bianco Weekend a Bibione

L’evento “Bianco Weekend”, tutto all’insegna del gusto, prende il via il prossimo fine settimana, per le strade del centro di Bibione

Bibione – Per gli amanti dell’asparago bianco e dell’enogastronomia, Bianco Weekend è l’evento all’insegna del gusto da non perdere. Il prossimo fine settimana, dal 10 al 12 maggio, le strade del centro di Bibione saranno animate da degustazioni, show cooking e approfondimenti, per assaporare queste eccellenze di stagione in tutte le sue espressioni gastronomiche.

L’olivello spinoso

Nel weekend successivo, dal 17 al 19 maggio, l’attenzione si sposterà sull’olivello spinoso. Questa pianta nasce spontanea sul territorio. Le sue bacche hanno molteplici proprietà benefiche.

L’olivello spinoso sarà al centro di una serie di appuntamenti per approfondire le proprietà organolettiche e i possibili usi in cucina, con il coinvolgimento dei bartender oltre al settore della ristorazione.

Non un semplice appuntamento primaverile ma una manifestazione che si inserisce in una vera e propria strategia di valorizzazione del territorio. É nato dall’idea di Confcommercio Portogruaro Bibione Caorle e Globetrotter Gourmet in collaborazione con Comune di San Michele al Tagliamento e il Consorzio di Promozione Turistica Bibione Live.

Inoltre, ha il supporto di società cooperativa Agricola Bibione, Friulbrau, la rete d’impresa Pinot Bianco nel Collio (Vini Komjanc Alessio, Azienda Agricola Livon, Marco Felluga Russiz Superiore, Az. Agr. Toros Franco, Venica & Venica), Fondazione Lepido Rocco, Formazione Bar Academy.

Nelle scorse settimane si sono tenuti i due contest, il Concorso Asparago d’Oro, incentrato sull’asparago con gara tra chef, e quello dedicato all’olivello spinoso. Le giurie delle due competizioni hanno decretato due vincitori per le distinte categorie, che saranno svelati nei prossimi weekend in piazza a Bibione.

“Siamo orgogliosi di come questa iniziativa, ideata da Confcommercio Bibione, stia crescendo in termini di proposta e visibilità – commenta il Presidente di Confcommercio Bibione, Andrea Drigo – La valorizzazione di Bibione quale meta turistica da promuovere anche per la qualità dell’offerta ristorativa, è uno degli obiettivi condivisi tra tutti gli operatori economici della nostra località.

“Siamo sulla strada giusta, perché l’enogastronomia, con la ricerca della tipicità in termini di produzioni agroalimentari e vitivinicoli, sono aspetti sempre più determinanti per il turista. Al momento di scegliere la meta delle proprie vacanze incide in maniera forte. Abbiamo un grande patrimonio, in termini umani, professionali, in termini di cucina e di produzioni tipiche. Dobbiamo saperlo comunicare e far conoscere ai nostri graditi ospiti”.

Bianco Weekend, il programma

Durante la Cena di Gala venerdì 10 maggio sarà annunciato il vincitore del Concorso “Asparago D’Oro” in Piazza Treviso con la premiazione ufficiale del migliore chef capace di esaltare ed interpretare l’asparago bianco (evento su invito).

Si entra nel vivo della manifestazione sabato 11 maggio da viale Aurora, con l’apertura , dalle ore 10, delle 24 casette in cui gustare tanti golosi cicchetti a base di asparago bianco e cocktail con l’olivello spinoso.

Alle 10:00 in piazza Treviso, appuntamento con la cucina d’autore sotto la tensostruttura di Bianco Weekend, durante il primo show cooking della giornata, a cura dello chef Ermanno Barbaresco della Locanda Solagna di Quero Vas, Belluno. Svelerà i segreti per preparare un risotto speciale con asparagi cotti e crudi, cavolo nero e riduzione di vino rosso.

Si parla invece di vini bianchi a partire dalle 12:30 nel talk con degustazione condotto dalla nota sommelier Adua Villa, con protagonista il Pinot Bianco attraverso i calici delle aziende aderenti alla rete del Pinot Bianco del Collio.

Contrasti tra dolce e salato con il piatto “Fondina e cucchiaio: asparago sciroppato e fermentato, maionese alla fragola e polvere di asperula” alle 15:00 nella dimostrazione ai fornelli dello chef Francesco Massenz del ristorante Incalmo (Este, Padova).

Alle 17:00 lo chef Stefano Camata del Ristorante 1922 (Ciano del Montello,Treviso)con il suo piatto “Asparago tiepido, salsa bernese al sambuco e caviale di aringa”.

La manifestazione riprende domenica 12 maggio (sempre dalle 10:00 alle 20:00), con i banchi d’assaggio in viale Aurora. Alle 10:00 in piazza Treviso i partecipanti potranno assaggiare le consistenze in “La cena di Emmaus”, piatto dello chef Serghei Hachi del ristorante Al Cantinon (Venezia).

Un nuovo momento per scoprire i vini bianchi delle aziende della rete del Pinot Bianco del Collio con una degustazione guidata da Adua Villa alle 12.30, a seguire alle 15:00 lo chef Andrea Valentinetti guida il pubblico alla scoperta di contaminazioni tra asparagi fragole e wasaby.

Alle 17:00 si chiude in bellezza con la giovane mano di Agnese Loss, chef dell’Osteria Contemporanea (Gattinara, VC) alle prese con una interpretazione dell’ asparago bianco in salsa bolzanina con speck ed erbe spontanee.

Concorso Asparago d’Oro

Il Concorso Asparago d’Oro è dedicato ai ristoranti della zona e agli studenti di cucina. Sono quelli che hanno superato una serie di prove per eleggere il miglior piatto in grado di esaltare il gusto della bianca specialità del territorio. Oltre venti i professionisti in competizione, sia senior che junior, tra cui due squadre formate dalle giovani promesse della Scuola Alberghiera Lepido Rocco di Pramaggiore. A valutarli una giuria composta da tre esperti di cucina: Marco Colognese critico gastronomico, Alessandro Breda, chef del Gellius di Oderzo, 1 stella Michelin, e Andrea Ciprian, giornalista.

L’iniziativa Cocktail on the Beach è una competizione riservata a tutti i barman della località di San Michele al Tagliamento, realizzato grazie al supporto dello sponsor tecnico Friul Brau.