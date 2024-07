Malattie della vite e siccità al centro del Convegno di Rovarè

Sfide e soluzioni per il futuro del comparto viticolo veneto, con esperti del settore, agronomi e viticoltori

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) – Nonostante le abbondanti e frequenti piogge registrate questa primavera, con un picco nel mese di maggio, gran parte del Veneto sta riscontrando una situazione di siccità. Questo paradosso climatico sarà uno dei temi principali del convegno sull’agricoltura previsto per domenica 11 agosto, all’interno dei festeggiamenti della 987ª Fiera di San Lorenzo a Rovarè di San Biagio di Callalta.

L’evento – puntuale in calendario, ad un anno dal precedente convegno – rappresenta un’importante occasione di confronto tra gli addetti ai lavori e sarà focalizzato su due tematiche di grande rilevanza per il settore viticolo: la risposta assicurativa e mutualistica alle avversità nel vigneto e il ruolo delle cocciniglie della vite nel contesto della difesa integrata.

Convegno sull’agricoltura tenutosi nell’agosto 2023

Al pari dello scorso anno, i saluti istituzionali di apertura sono affidati a Federico Caner, Assessore alle Politiche agricole della Regione del Veneto.

Il primo tema riguarda la gestione dei rischi climatici attraverso strumenti assicurativi e mutualistici. Le avversità del vigneto, come la peronospora, la flavescenza dorata e il mal dell’esca, rappresentano infatti una minaccia costante per i viticoltori. Filippo Codato, Direttore Coldifesa TVB, sarà il relatore per questo argomento cruciale.

Il secondo tema, non meno importante, farà chiarezza sull’attuale situazione viticola, con l’intervento del prof. Carlo Duso dell’Università di Padova.

La difesa integrata, che prevede l’uso combinato di tecniche biologiche, chimiche e agronomiche, rappresenta una strategia fondamentale per mantenere la salute delle vigne e garantire produzioni sostenibili.

Infine, Lucio Della Bianca, Direttore UO Fitosanitari della Regione del Veneto, farà luce sulla flavescenza dorata della vite, dando un aggiornamento sull’andamento dell’epidemia e le popolazioni del vettore.

A mediare i vari interventi sarà il giovane consigliere comunale sanbiagese Michele Botter. Nell’anticipare il suo intervento, dichiara Botter: “Questo convegno è un’importante occasione per discutere e trovare soluzioni concrete ai problemi che affliggono i nostri vigneti. Invito gli interessati a partecipare numerosi, per confrontarsi e approfondire le strategie innovative per la difesa delle nostre vigne”.

La partecipazione di esperti del settore, agronomi e viticoltori promette di fornire un quadro aggiornato e completo delle problematiche e delle soluzioni possibili, contribuendo a rafforzare la competitività del comparto viticolo regionale.

Il convegno è patrocinato da Associazione Coltiviamo 4.0, Coldiretti, Confagricoltura Treviso, CIA Agricoltori Italiani Treviso, Ente Fiera Festeggiamenti Rovarè, e i Comuni di San Biagio di Callalta, Breda di Piave, Monastier di Treviso e Roncade.