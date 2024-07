L’accettazione: un viaggio personale

Attenta a tematiche di salute mentale e di benessere della società, la nostra Redazione desidera sensibilizzare i lettori su un tema importantissimo: l’alcolismo, una malattia che coinvolge la famiglia, gli amici e i colleghi di lavoro e come i Gruppi familiari Al-Anon possono aiutare a risolvere il problema.

La testimonianza di un coraggioso membro Al-Anon

All’inizio della convivenza con il mio familiare alcolista, avevo la presunzione di riuscire a farla smettere di bere. Pensavo di possedere le parole giuste e il comportamento adatto per indurla a un cambiamento. Ero convinto che con la mia determinazione e il mio amore, avrei potuto fare la differenza.

Col tempo, però, mi sono reso conto che tutti i miei tentativi erano destinati a fallire. Ogni sforzo, ogni discorso, ogni strategia si infrangevano contro un muro invisibile ma insormontabile. Questo perché, nella mia presunzione, non avevo tenuto conto del vero significato della parola accettazione.

Questa parola ha segnato un punto di svolta nel mio percorso. Ha aperto una porta verso una profonda riflessione su me stesso e sul mio approccio verso il mio familiare. Ho compreso che l’accettazione non significava arrendersi alla situazione, ma piuttosto accogliere la persona per quello che è, senza giudizi né aspettative irrealistiche. Non avevo alcun diritto di cercare di cambiarla secondo i miei desideri.

L’unica cosa che potevo fare era lavorare su me stesso, migliorando il mio carattere e i miei atteggiamenti. Mi sono reso conto che molte delle mie convinzioni erano errate e dovevano essere abbandonate. Questo lavoro interiore mi ha portato una maggiore tranquillità e serenità. Accettare vuol dire affrontare i problemi quotidiani con chiarezza e capacità di giudizio, senza la frustrazione di voler cambiare ciò che è impossibile.

Accettare non significa arrendersi di fronte alle nostre paure, ai nostri dolori o alle nostre frustrazioni. Significa, invece, affrontarli con umiltà, cercando di migliorare ciò che è possibile e accettando i limiti che non possono essere superati.

Sono ormai parecchi anni che frequento Al-Anon, durante le occasioni di festa e incontro, ho spesso sentito il desiderio di condividere le mie sensazioni con gli altri membri. Tuttavia, la mia timidezza ed emotività mi hanno sempre frenato. Avevo paura di fare brutta figura, di essere giudicato.

La parola accettazione mi ha infine dato il coraggio di fare questo grande passo. Ho smesso di preoccuparmi del giudizio altrui. L’importante era comunicare con sincerità, anche se non avevo nulla di particolare da dire. Sono riuscito a parlare nella misura in cui mi è stato possibile, accettando i miei limiti e superando la paura delle brutte figure.

Questo viaggio interiore mi ha insegnato che l’accettazione è una potente alleata. Non è un segno di debolezza, ma una manifestazione di forza e saggezza. Accettare gli altri per come sono, e noi stessi per quello che siamo, ci permette di vivere con maggiore serenità e consapevolezza, affrontando le sfide della vita con un cuore aperto e una mente lucida.