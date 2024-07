Lido di Venezia eccelle nel riciclo dell’acciaio

Il Lido di Venezia si distingue per eccellenza nel riciclo dell’acciaio, ricevendo un prestigioso riconoscimento da Ricrea per il suo impegno ambientale

LIDO DI VENEZIA – Da qualche settimana, Ricrea, il Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi di acciaio, sta portando la campagna “Cuore Mediterraneo” sulle spiagge italiane. Questo progetto mira a sensibilizzare i bagnanti sul corretto conferimento dell’acciaio, un materiale riciclabile al 100% e all’infinito, anche durante le vacanze. Recentemente, la campagna ha fatto tappa al Lido di Venezia, dove è stata anche l’occasione per premiare Veritas, l’azienda responsabile della raccolta e gestione degli imballaggi di acciaio nella zona.

Nel 2023, il Lido di Venezia ha raggiunto un eccezionale tasso di raccolta differenziata pari al 72,3%. Questo risultato è stato ottenuto grazie al continuo impegno dei cittadini e alla collaborazione con Veritas, che ha raccolto oltre 40 tonnellate di imballaggi di acciaio solo nell’isola. Per un confronto, l’intero territorio di Veritas, che include la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Mogliano Veneto (TV), ha raccolto complessivamente 8.300 tonnellate di imballaggi di acciaio.

L’importanza del corretto riciclo dell’acciaio non può essere sottovalutata: come l’alluminio, questo metallo può essere riciclato infinite volte senza perdita di qualità. È fondamentale che tutti i contenitori di acciaio, tra cui barattoli per conserve, latte, secchielli, bombolette e tappi, siano differenziati e conferiti nei contenitori giusti, insieme a vetro, plastica e altri metalli, seguendo le normative locali.

“E’ un premio – ha sottolineato l’assessore comunale all’Ambiente, Massimiliano De Martin – che va alla città e quindi, in primis, ai suoi cittadini, che dimostrano sempre più sensibilità per il recupero del materiale che può essere di nuovo immesso nel ciclo di produzione e che ringrazio per la partecipazione attiva. Ed è nel contempo un riconoscimento che gratifica anche il lavoro che l’Amministrazione comunale sta compiendo in sinergia con Veritas. Venezia è leader in Italia tra le grandi città per la percentuale di raccolta differenziata, nonostante una specificità territoriale marcata con la parte insulare ed una presenza turistica durante tutto l’anno. Sarebbe importante che alla nostra opera si affiancasse anche quella di informazione delle industrie che realizzano prodotti con materiale riciclato: non si ha infatti ancora la consapevolezza di quante cose si possano fare con quelli che molte persone continuano a considerare solo degli inutili rifiuti da buttare. A tutto il personale di Veritas va il ringraziamento dell’Amministrazione per il premio ottenuto“.