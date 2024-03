Un itinerario ciclabile tra il Terraglio e il Sile, un’idea per il ponte di Pasqua

Un’idea per il lungo weekend pasquale, da percorrere in sella alla propria bicicletta, all’insegna della vita slow all’aria aperta e delle bellezze da scoprire lungo il Terraglio e il fiume Sile.

Il Veneto, terra di meraviglie nascoste e di paesaggi mozzafiato, offre un’esperienza ciclabile unica lungo il suggestivo percorso del Sile e l’antica strada napoleonica, il Terraglio. Questo lungo weekend pasquale promette emozioni senza fine, unendo la bellezza naturale dei fiumi e dei paesaggi rurali, al fascino intramontabile delle Ville Venete.



Un itinerario ciclabile tra storia e natura

L’itinerario che vi proponiamo si snoda per circa 80 km tra Venezia e Treviso. La pedalata, ideale per tutti i livelli di ciclisti, permette di immergersi completamente nella storia e nella natura affascinante della regione Veneto.

Non poteva partire che da Venezia, il nostro itinerario. Lasciata la bicicletta nella stazione dei treni di Venezia Santa Lucia, l’invito è ad addentrarsi a piedi attraversano le pittoresche calli e i suggestivi canali di una città invidiata in tutto il mondo. Il suo fascino si manifesta in tutto il suo splendore, offrendo scorci di rara bellezza che fungeranno da soli come souvenir.



Le Ville Venete, tesori da scoprire

Di Venezia non se ne avrebbe mai abbastanza, tuttavia dobbiamo ripartire. Recuperata la bicicletta e lasciata Venezia, proseguiamo in direzione Mestre e raggiungiamo il Terraglio. Uno degli elementi più affascinanti di questa strada storica sono le numerose Ville Venete disseminate lungo il percorso. Queste sontuose dimore, testimonianze dell’arte e della cultura del passato, si ergono tra giardini lussureggianti e parchi secolari, ognuna con la propria storia e il proprio fascino intramontabile. Sono dei veri e propri gioielli da scoprire pedalata dopo pedalata, in un viaggio indietro nel tempo, attraverso le loro splendide architetture e gli interni lussuosi.



Una pausa nel cuore del Prosecco

Le fatiche della pedalata meritano una degna ricompensa e cosa c’è di meglio di un calice di Prosecco? Tutta la Marca Trevigiana è rinomata per la produzione di questo vino frizzante. La visita con degustazione in una cantina locale potrebbe rivelarsi il giusto migliore di concludere la giornata. Se volete restare all’interno di una Villa Veneta, potreste optare per una visita a Villa Giustian, conosciuta ai più come Castello di Roncade. Qui, tra vigneti rigogliosi e maestose antiche mura, si possono assaggiare buonissimi vini, accompagnati da prodotti tipici del territorio.

Guarda il video su YouTube.



Un impegno per il futuro del turismo ciclabile

L’impegno delle nove Amministrazioni coinvolte in attività di promozione turistica, con particolare attenzione al turismo ciclabile e fluviale in Veneto, così come ai cammini, si è recentemente concretizzato con la creazione di un Marchio d’Area. Come spiega Giorgio Copparoni, Vicesindaco di Mogliano Veneto (TV) in questa nostra recente intervista, il coinvolgimento anche dei Comuni dell’Alto Sile rappresenta il prossimo passo verso un futuro in cui questa regione auspica di diventare una meta privilegiata per gli amanti delle due ruote, provenienti da ogni parte del mondo.