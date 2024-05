Festa dei Fiori, e molto di più

Da venerdì 10 maggio a domenica 12 maggio, nel Piazzale dello Stadio in Via Ferretto a Mogliano Veneto, si svolgerà la 31ma Festa dei fiori

Inizia domani la ricca manifestazione organizzata dalla Pro Mazzocco 1994 che vedrà eventi e protagonisti esclusivi per questa 31ma edizione. Saranno 3 giorni all’insegna di fiori, piante, artigianato, giochi e raduni, cucina dolce e salata, divertimento per tutti e tanta solidarietà. Con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Treviso e del Comune di Mogliano Veneto, la manifestazione si svolgerà negli spazi dello stadio, in via Ferretto, a Mogliano Veneto.

Il tiramisù del Campione

Special Guest sarà Giuseppe Salvador, Campione del Mondo di Tiramisù 2022. “Sono estremamente onorato di partecipare a questa splendida manifestazione, dove il mio tiramisù avrà il ruolo di protagonista. Non vedo l’ora di condividere la mia passione culinaria con tutti i presenti” ha detto Giuseppe che sarà presente tutti e tre le giornate.

Eventi speciali

Sabato 11, alle 14.30, partenza “Caccia al Tesoro” alla riscoperta degli sport, con arrivo alle 17.30. Iniziativa gratuita dedicata a tutte le famiglie, genitori e figli, che assieme andranno alla scoperta dei vari indizi nei vari centri sportivi della zona! Si partecipa inviando una mail a [email protected] specificando nell’oggetto: CACCIA al TESORO!

Alle 18.30, 3ª edizione de “In passerella con mamma”, sfilata d’ abbigliamento primavera/estate 2024, giunta alla III Edizione. Per l’occasione della FESTA della MAMMA, l’associazione. Pro Mazzocco ha organizzato una sfilata delle mamme con i figli/e (di qualsiasi età), nella versione d’abbigliamento sia sportiva che elegante. Per iscrizioni e informazioni basta scrivete a [email protected] specificando nell’oggetto “SFILATA”

Domenica spazio alle Vespe con il Vespa Club Mestre, sempre in via Ferretto a Mogliano Veneto. Per informazioni si può contattare il numero 3336967040 di Guerrino. E poi tanta bella musica con l’esibizione della Banda cittadina.

Stand Gastronomici

É inutile dire che la cucina avrà un ruolo da protagonista. Dal pesce con polenta fino al tiramisù del Campione, ci sarà un’ampia varietà di piatti tradizionali della cucina veneta. E i vini delle Cantina Marocchesa per i corretti abbinamenti!