Incidente con perdita di gasolio

Scontro tra un SUV e un camion cisterna con oltre 5000 litri di gasolio. Due persone ferite

Venezia – Alle 15:40, di ieri mercoledì 8 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente in località Tessera, nel comune di Venezia. In vicinanza dell’Aeroporto Marco Polo, vicino lo svincolo di Favaro Dese, in direzione tangenziale di Mestre, è avvenuto un incidente tra un SUV e un camion cisterna di medie dimensioni. Entrambi i mezzi sono finiti fuori strada. I due autisti dei mezzi, sono rimasti feriti. Sono stati assistiti e presi in cura dal personale sanitario del Suem.

Oltre 5000 litri di gasolio

All’interno del camion cisterna c’erano oltre 5000 litri di gasolio. Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Mestre, anche con il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), hanno tamponato la perdita di carburante. Sono poi intervenuti per le procedure di travaso.

Le operazioni per il travaso del carburante su un’altra cisterna sono continuate per alcune ore. Sul posto è arrivato anche il personale dell’Arpav, per valutare lo sversamento del carburante sul terreno.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima delle 19:00. Il recupero dei mezzi sono stati eseguiti dalla CAV gestore della strada. https://ilnuovoterraglio.it/wp-admin/post.php?post=134553&action=edit

Mi piace

Commenta