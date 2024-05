La mamma è sempre la mamma

Poste Italiane, in occasione della Festa della mamma, ha ideato una cartolina dedicata a tutte le mamme

Treviso – Ancora un’iniziativa filatelica di Poste Italiane, che dedica una colorata cartolina in occasione della prossima Festa della Mamma, il 12 maggio.

La cartolina può essere richiesta agli sportelli filatelici degli uffici postali di Treviso, Castelfranco, Conegliano, Lancenigo, Montebelluna, Oderzo, Pieve di Soligo, Preganziol e Vittorio Veneto e negli “Spazio Filatelia” di Venezia, Verona e del territorio nazionale oltre che online.

Con la stessa grafica è disponibile anche una cartolina puzzle. Dentro a questa si scrive il messaggio per la mamma, si rompe il puzzle, si spedisce in una busta già affrancata. Chi riceverà la cartolina dovrà ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio ricevuto.

Questa iniziativa offre un’ulteriore opportunità a ogni collezionista e a coloro che vogliono ricordare in modo originale questa giornata così speciale. Oltre a ciò, rappresenta anche un modo per sostenere l’importanza della scrittura e per conservare nel tempo il prezioso ricordo di questa ricorrenza.

Nei dieci Spazio filatelia ci sarà anche un annullo speciale a datario mobile disponibile fino al 13 maggio. Negli uffici con sportello filatelico sarà disponibile anche l’annullo lineare “FESTA DELLA MAMMA” da utilizzare insieme a quello a datario mobile.

La cartolina singola sarà in vendita presso tutti gli Spazi Filatelia e negli uffici postali con sportello filatelico al prezzo di 1€, mentre la cartolina puzzle a 5€.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è online il sito filatelia.poste.it/index.html.