Le intense e abbondanti precipitazioni, in un breve lasso di tempo, hanno comportato estesi e consistenti allagamenti che coinvolgono i centri abitati dei comuni di Asolo e Castelfranco Veneto. Ulteriori allagamenti sono segnalati nei comuni di Quarto d’Altino, Altivole, Casier, Fonte, Mogliano Veneto

Veneto – Notte di paura quella appena trascorsa, per i residenti nel Veneto. La rottura arginale del Muson dei Sassi nel comune di Camposampiero con la divagazione delle acque verso i territori posti a est del camposampierese e confinati a sud dall’argine del Muson Vecchio, hanno destato un grave allarme.

Veneto sott’acqua

Si segnalano smottamenti di terreno che ostruiscono la viabilità nell’area pedemontana trevigiana e bellunese.

Permangono diffusi allagamenti prevalentemente nelle province di Vicenza e Padova per effetto delle precipitazioni

occorse nella giornata del 15 maggio e del 16 maggio.

Sono pervenute circa 120 segnalazioni da privati, residenti in provincia di Treviso, relativamente a richieste di

intervento per svuotamenti locali allagati. Le segnalazioni sono state trasmesse alla Provincia di Treviso che sta

coordinando, con i VVF, gli interventi sul territorio.

1.800 interventi dei Vigili del Fuoco

Prosegue l’impegno dei vigili in Veneto, per il maltempo che ha colpito la regione: 1.800 interventi in due giorni, maggiori criticità nel padovano dove nella notte è esondato il torrente Muson dei Sassi nelle campagne di Camposampiero, evacuate dalle proprie abitazioni alcune persone in difficoltà.

Non solo il Veneto è finito sott’acqua ma molte squadre al lavoro anche in Friuli Venezia Giulia. Sono stati 132 gli interventi svolti finora. La provincia di Pordenone è quella più colpita da allagamenti e danni d’acqua. https://ilnuovoterraglio.it/litalia-spaccata-in-due/

Un uomo disperso

Continuano le ricerche dell’uomo caduto ieri pomeriggio in una roggia ingrossata dal maltempo a Cantù, nel comasco. Si tratta di Mario Porro, 66 anni, pensionato. L’uomo è caduto ieri pomeriggio da una roggia ingrossata a causa del maltempo. I vigili del fuoco sono presenti con elicottero, sommozzatori, droni e specialisti nel soccorso fluviale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, si trovava su un ponticello quando la piena della roggia, ingrossata a causa delle forti piogge cadute nel pomeriggio, lo ha trascinato nel torrente in piena. Il disperso è un carrista del Carnevale di Cantù, membro del gruppo dei Bentransema. L’uomo era insieme a due amici sopra il piccolo ponte di servizio che permette di manovrare aperture e chiusure delle vasche poste in corrispondenza del torrente Serenza, che in quel punto è chiamato roggia di Galliano.

Le previsioni

Nella mattinata le precipitazioni saranno in prevalenza assenti. Dalle ore centrali della giornata è possibile qualche nuova precipitazione sparsa, anche con rovesci o locali temporali specie su zone montane/pedemontane centro-orientali. I dati in tempo reale sono aggiornati ogni ora (circa dopo 10-15′). http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/evento/evento.php