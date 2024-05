Fai un giro in Villa Torni

Festival delle ville venete organizzato dal FAI Giovani di Treviso

MOGLIANO VENETO – Domenica 12 maggio, a Mogliano Veneto, molti visitatori fin dalle 10 del mattino hanno avuto il piacere di visitare Villa Torni, un complesso che ha caratterizzato la vita della città.

Il Gruppo FAI Giovani di Treviso ha organizzato l’evento e condotto le visite nella splendida cornice del parco, nelle stanze affrescate della villa e nell’edificio religioso che completa l’impianto architettonico. Le guide hanno spiegato ai visitatori le peculiarità del complesso, trasformatosi alla fine dell’800 nel primo pellagrosario italiano per volontà del sindaco Costante Gris.

Durante la visita a villa Torni abbiamo avuto il piacere di intervistare l’architetto Anna Collatuzzo, capogruppo dei Giovani del FAI di Treviso, che ci ha illustrato le motivazioni e gli obiettivi del loro impegno a favore delle bellezze del territorio. Ringraziamo anche l’arch. Francesco Barisan per la sua disponibilità a fare le riprese e Luca, voce narrante per la visita alla chiesetta del complesso normalmente chiusa al pubblico.

I giovani del FAI condividono la missione dell’associazione per la valorizzazione del patrimonio italiano e Veneto. “FAI un giro in villa” è un tour che si snoderà nei mesi di maggio e giugno, che condurrà alla scoperta di ville e giardini in diverse zone della regione, con una particolare attenzione ai valori della biodiversità (campagna #FAIBiodiversità).

I contributi raccolti saranno destinati al recupero della malga e dei pascoli di Monte Fontana Secca, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano a Quero Vas (BL).

Crediti fotografici: Interviste a carico dell’arch. Francesco Barisan e riprese drone Gruppo FAI Giovani di Treviso