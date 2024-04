La scesa in campo di Renzo Carraretto: per il secondo mandato è sostenuto da tutto il centrodestra

CASIER – Renzo Carraretto, sindaco uscente di Casier, si ripresenta per il secondo mandato, con l’obiettivo di portare avanti i progetti messi in cantiere, rallentati, qui come altrove, dalla pandemia prima e dalla crisi energetica e internazionale poi.

Il suo è uno dei pochi nomi riusciti a mettere d’accordo tutto il centrodestra. Il sindaco uscente corre alle amministrative dell’8 e 9 giugno prossimo per il centrodestra compatto e la “Civica Casier”.

Obiettivo condiviso: dare continuità al lavoro svolto nei cinque anni di mandato e contenere l’effetto sul territorio dell’ex caserma Serena.

«E’ stata la reciproca collaborazione di questi anni, come per l’ ex caserma Serena, a creare il terreno giusto per ottenere la fiducia dei partiti – ha detto Carraretto – non a caso i responsabili elettorali d’area, qui, sono il vicesindaco di Treviso Alessandro Manera per la Lega e il capogruppo di Fratelli d’Italia Guido Bertolazzi». Ha spiegato il sindaco uscente durante la presentazione della sua candidatura: «Abbiamo portato avanti opere ordinarie e straordinarie nonostante le grandi difficoltà, abbiamo realizzato diversi progetti che assicureranno il futuro della comunità. I prossimi 5 anni saranno utili per concretizzare molti dei progetti messi in cantiere in questi anni dalla nostra amministrazione grazie al lavoro di tutta la mia squadra».



A sfidare Carraretto è l’avvocata penalista Roberta Canal, che ha lanciato nelle scorse settimane la lista “Progetta Casier”.