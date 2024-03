Amministrative, Carraretto cerca il bis

Renzo Carraretto cerca il bis. L’attuale sindaco di Casier ha sciolto gli indugi e si ricandida alle amministrative dell’8-9 giugno per trovare conferma per il secondo mandato.

CASIER (TV) – Il primo cittadino, Renzo Carraretto, scioglie le sue riserve e annuncia la sua ricandidatura a sindaco. L’ufficialità arriva proprio dalle sue parole: «Dopo un periodo di riflessione, mi rimetto a disposizione della mia città, ricandidandomi alle prossime elezioni amministrative del 8 e 9 Giugno 2024. Sono onorato per la fiducia di tutte le forze politiche del centrodestra e del mondo civico, a riconoscimento del lavoro sin qui svolto dalla mia amministrazione, e sono pronto a impegnarmi in questa nuova sfida per il bene di Casier, mettendomi a disposizione con lo stesso impegno, amore e responsabilità dimostrati finora».

«Abbiamo portato avanti – prosegue la nota da egli diffusa – opere ordinarie e straordinarie nonostante le grandi difficoltà, abbiamo realizzato diversi progetti che assicureranno il futuro della comunità. I prossimi 5 anni saranno utili per concretizzare molti dei progetti messi in cantiere in questi anni dalla nostra amministrazione grazie al lavoro di tutta la mia squadra».

L’intenzione è quella di proseguire nel percorso tracciato, mettendo al centro il futuro di Casier e dei casieresi, nell’ottica di rafforzare ulteriormente la sinergia esistente con Provincia, Regione e Governo Nazionale, «che solo il centrodestra può garantire».

Conclude Carraretto: «Le porte della coalizione sono aperte alle forze civiche e alle realtà associative che condividono il nostro impegno per la comunità e intendono contribuire attivamente alla crescita del nostro territorio».

Per il momento non è chiaro se Carraretto avrà dei rivali, la risposta arriverà nella prossime settimane.