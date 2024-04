Attilio Moregola, 8° alla Ultra Milano Sanremo 2024

285 chilometri di corsa, in meno di 48 ore. È il risultato registrato poco fa a Sanremo dal tecnico informatico del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier Attilio Moregola, originario di Fossalta di Piave.

SANREMO – Attilio Moregola, 57 anni, ha raggiunto Sanremo poco fa, conquistando un importantissimo 8° posto al tempo record di 47 ore, 9 minuti e 8 secondi. Originario di Fossalta di Piave (VE), Moregola ha intrapreso venerdì 12 aprile l’Ultra Milano Sanremo 2024, una delle competizioni più impegnative nel panorama internazionale delle maratone, dimostrando una determinazione senza pari nel conquistare questo traguardo.

Per sei mesi, Moregola si è dedicato ad un allenamento intensivo, incrementando gradualmente le sue distanze quotidiane per prepararsi adeguatamente a questa sfida titanica. Oltre a rappresentare un test fisico estremo, questa maratona è stata per lui l’opportunità per sostenere una causa significativa: l’ANFASS di San Donà di Piave, un’organizzazione che si occupa di persone con disabilità.