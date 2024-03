Famiglia distrutta da incendio

Tre persone sono morte a causa di un terribile incendio sprigionatosi al piano terra della loro abitazione

Chioggia – Questa notte, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Chioggia, per un incendio che ha coinvolto il piano terra di un’abitazione. La casa è disposta su tre livelli, affiancata ad un’altra abitazione.

L’intervento

Una famiglia distrutta a causa dell’incendio. All’interno pare risiedessero solo le tre persone che sono tutte decedute. Si tratta di una coppia di 63 e 58 anni e il figlio 27 enne. L’allarme è stato dato da alcuni giovani che hanno visto le fiamme uscire dall’abitazione e si sono prodigati anche con una scala per provare a mettere in salvo le persone.

Famiglia distrutta dalle esalazioni

I vigili del fuoco, arrivati da Chioggia, Cavarzere e Mestre con 7 automezzi antincendio e 18 operatori coordinati dal funzionario di guardia il caposervizio, hanno spento le fiamme. Queste hanno riguardato un locale al piano terra, mentre il fumo si è incanalato nel vano scala, saturando tutta l’abitazione. I vigili del fuoco entrati con gli autorespiratori hanno trovato al secondo piano le persone prive di vita. La morte è stata accertata dai sanitari del Suem.

Le fiamme al piano terra sono state completamente spente e l’immobile, dopo la bonifica, è stato posto sotto sequestro dai vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima dell’alba.

Le cause

Si ignorano ancora le cause che hanno scatenato il terribile incendio, al pianoterra. Le fiamme hanno completamente devastato il locale al pianoterra. La famiglia, la madre Luisella, il padre Gianni e il figlio Davide, sembra fossero ai piani superiori e non si siano accorti del rogo divampato.

https://ilnuovoterraglio.it/131130-2/