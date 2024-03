Con “La goccia”, poesia inedita di Costantino Coros, l’autore si è aggiudicato una menzione d’onore alla VIII Edizione del Premio Internazionale Letterario “Luca Romano”

E allora!

Accolgo sul palmo della mano

una goccia di pioggia che scivola dal cielo orfana della sua nube

abbandonata, smarrita, disperata!

La dolce carezza della mano le dona calore, torna a sorridere,

spera in un nuovo domani.

Come quell’umanità che viene da lontano, arriva al nuovo approdo,

desidera un gesto di tenerezza

un abbraccio,

per poter disegnare

un orizzonte senza ombre.