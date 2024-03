Incendio a Salzano

Grande incendio ieri, nel tardo pomeriggio, in zona industriale, nel veneziano. Preoccupazione per le esalazioni

Salzano – Da poco dopo le 18:00 di ieri, lunedì 18 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Artigianato, per un incendio di vaste proporzioni di un capannone di un’azienda di prodotti gastronomici: nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Mestre, Treviso e Padova con quattro autopompe, tre autobotti, un’autocisterna chilolitrica, due autoscale e 30 operatori coordinati dal funzionario di guardia hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Al momento le squadre sono riuscite a circoscrivere e abbassare le fiamme, anche se l’incendio non è ancora spento. Non sono note, per ora, le cause che hanno fatto divampare il rogo.

La preoccupazione

Desta forte preoccupazione tra i cittadini, la possibilità di esalazioni nocive. Al momento, non sembra siano state rilevate criticità per la qualità dell’aria, grazie al rapido intervento di spegnimento.

Due ore dopo, verso le 20, gli operatori con i vari mezzi erano riusciti a circoscrivere e abbassare il rogo anche se l’incendio non era ancora del tutto domato. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Salzano, Luciano Betteto, che ha compiuto un sopralluogo e si è interessato di capire, esclusa la presenza di persone, l’entità e l’origine delle fiamme.