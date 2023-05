5 domeniche tra arte, natura ed eccellenze della splendida Emilia-Romagna

Torna, con l’11ª edizione, il Grand Tour di Emil Banca, con un programma ricco di iniziative per conoscere e apprezzare la varietà del territorio emiliano.

La prima tappa parte quest’anno domenica 21 maggio, con una serie di visite guidate pensate per diversi tipi di visitatori, nei Comuni di Sassuolo, Guastalla e Canossa.

Le iscrizioni per partecipare alle visite guidate sono aperte e prenotabili (fino ad esaurimento posti) al seguente link: https://www.emilbancatour.it/calendario/default.asp?i_menuID=67879.



Per gli appassionati d’ARTE

Gli amanti dell’arte potranno ammirare a Sassuolo le ricche decorazioni, gli affreschi e le sculture del Palazzo Ducale, una delle più importanti residenze barocche dell’Italia Settentrionale; nell’Appennino reggiano potranno immergersi nelle atmosfere medioevali con le visite ai castelli di Canossa e Rossena, due suggestive rocche che sorgono tra i calanchi della Val d’Enza; a Guastalla, la visita al Palazzo Ducale comprende anche la possibilità di scoprire un vero e proprio gioiello, il Teatro Comunale Ruggero Ruggeri, uno dei più antichi d’Italia che mantiene l’originaria facciata seicentesca e la splendida decorazione affrescata del soffitto di epoca ottocentesca.



Per gli amanti della NATURA

Per chi ama passeggiare nella natura c’è il percorso che parte dal centro cittadino di Sassuolo e porta lungo il fiume Secchia, strategica via d’acqua. Qui si aprono le fertili colline portatrici della preziosa argilla che ha dato vita alle prime ceramiche e iniziato così una lunga storia che vede il distretto di Sassuolo ai primi posti nel mondo per la produzione di piastrelle.



Per gli amanti delle FAMIGLIE

Per grandi e piccini, la visita alla Galleria Marca Corona, la più antica azienda del distretto ceramico di Sassuolo, offre l’opportunità di essere accompagnati da una guida d’eccezione, un attore del Temple Theatre, che coinvolgerà i piccoli partecipanti in una caccia alla storia della ceramica e a un laboratorio dove i bambini potranno cimentarsi nella decorazione di piastrelle e divertirsi a scoprire tutti i tesori nascosti all’interno del museo.



Per gli amanti dell’ENOGASTRONOMIA e della CULTURA

Per chi desidera unire la cultura all’esperienza enogastronomica la visita al borgo medioevale di Votigno di Canossa, tra i più antichi e meglio conservati d’Italia e che si trova in uno dei territori Patrimonio dell’UNESCO, permette di assaporare prodotti tipici in un meraviglioso contesto medievale. Il borgo custodisce dal 1990 al suo interno “La Casa del Tibet“, sede del Museo del Tibet, di un Tempio e di luoghi per la meditazione.



Il Grand Tour di Emil Banca prosegue…

Il Grand Tour di Emil Banca 2023 prosegue con altre quattro domeniche vocate alle particolarità dell’Emilia-Romagna attraverso percorsi turistici sostenibili e attenti prima di tutto al patrimonio culturale e naturalistico che incontriamo nella vita di tutti i giorni, ma che spesso non abbiamo il tempo di conoscere e apprezzare. In particolare:

• il 18 giugno nell’Appennino e nella Pianura bolognese;

• il 17 settembre a Piacenza città e provincia;

• il 15 ottobre a Ferrara città e provincia;

• il 12 novembre a Parma città e provincia.