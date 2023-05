Premio Goffredo Parise 2023: riflettori sui diritti umani

Premio Goffredo Parise per il Reportage al giornalista Riccardo Iacona per un’indagine sulla povertà in Italia. Quest’anno anche una sezione dedicata all’Impresa umanistica. Riconoscimento a una grande firma della moda: Brunello Cucinelli.

TREVISO – È stata presentata ieri mattina nella sala conferenze della Camera di Commercio di Treviso-Belluno Dolomiti la settima edizione del Premio Goffredo Parise che quest’anno è stata dedicata ai diritti umani. La Cerimonia di premiazione è fissata per sabato 10 giugno e sarà ospitata come di consueto dal Teatro Comunale Mario Del Monaco a Treviso con inizio alle 17,30. L’evento si aprirà con la lettura di alcuni brani, pubblicati nel 1973 sul Corriere della Sera, dell’ultimo reportage di guerra di Parise dedicato al Colpo di Stato in Cile di cui quest’anno ricorre il cinquantennale.

Premio Reportage

La prima sezione del Premio era riservata a reportage televisivi o pubblicati su quotidiani e riviste nonché su giornali online. Ad aggiudicarsi il premio è stato Riccardo Iacona, volto storico della televisione, con un significativo e coinvolgente reportage dedicato ai temi del lavoro nel nostro Paese.

La novità 2023

Quest’anno è stato introdotto un nuovo premio dedicato alla “Impresa umanistica”, sostenuto dalla Camera di Commercio Treviso-Belluno/Dolomiti, riservato a realtà produttive che coniugano in maniera esemplare economia e umanesimo, profitto e valori umani. Il premio è stato assegnato a Brunello Cucinelli, una delle figure più prestigiose nel campo della moda, figura riconosciuta in tutto il mondo.

Sezione speciale. È riservata agli studenti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia per elaborati sui rapporti Occidente-Asia tra passato e futuri scenari. I candidati sono stati chiamati, in particolare, a mettere in luce le proprie capacità di analisi critica.

L’Università di Ca’Foscari è dallo scorso anno partner del Premio e la Rettrice Tiziana Lippiello è presidente della giuria nella quale siedono prestigiose firme del giornalismo come Attilio Bolzoni, Toni Capuozzo e Aldo Cazzullo. Partner importante del Premio è il Soroptimist Club di Treviso che sostiene anche la Scuola di reportage Goffredo Parise riservata agli studenti dei Licei trevigiani.

Un’esperienza straordinaria

“L’edizione di quest’anno – spiega Maria Rosaria Nevola, direttrice della scuola di reportage – ha rappresentato ancora una volta una esperienza straordinaria per i 40 ragazzi che vi hanno partecipato oltre che un’occasione importante per avvicinarsi alla conoscenza del reportage. Nel corso delle lezioni hanno appreso i requisiti fondamentali del giornalismo d’inchiesta e hanno riscoperto l’importanza del tempo, del confronto, dell’approfondimento, del dubbio, della complessità, del sacrificio, del coraggio morale e della passione civile. Valori ormai rari nella nostra contemporaneità che spero li accompagneranno sempre qualsiasi sia la loro scelta di vita”.

Il corso, sviluppatosi in più lezioni nella sede di Treviso della Camera di Commercio, ha avuto come tema l’ambiente. Il team di docenti ha visto la presenza di Lisa Iotti della redazione di Rai3 PresaDiretta, di Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera e di Riccardo Staglianò del Venerdì di Repubblica

Una rete di collaborazioni

Il Premio e la Scuola sostenuti dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Treviso, dalla Camera di Commercio e dai Comuni di Treviso, Ponte di Piave, Oderzo e Salgareda, il cui Sindaco Andrea Favaretto è Presidente del Premio, si giovano del Patrocinio fin dalla prima edizione del Ministero della Cultura, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti e dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto. Per la realizzazione di queste complesse iniziative è stato fondamentale l’appoggio economico di imprese di eccellenza del Trevigiano.

“Negli anni si è creata una perfetta intesa tra istituzioni politiche culturali ed economiche del territorio per la nascita di un “ecosistema della coscienza di luogo” che esprime idee anche innovative mettendo in campo dinamiche di promozione culturale e sociale del territorio coinvolto” evidenzia Antonio Barzaghi, direttore artistico del Premio e segretario della giuria.

Cultura e territorio

“Con l’assoluta convinzione – evidenzia il Presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti Mario Pozza – che la cultura sia l’architettura portante di ogni società e di un’economia che voglia dirsi davvero sostenibile, capace di scoprire il genius loci, la creatività e nuove visioni di business delle persone, ecco che la Camera di Commercio di Treviso – Belluno Dolomiti, dando concretezza ai compiti affidati dalla legge, porta avanti la missione, quale promotore della cultura che vive nei territori. Sostenere i premi letterari va proprio in questa direzione. Ciò significa rendere consapevole il territorio stesso del patrimonio culturale che gli è proprio, evidenziare i simboli che lo hanno reso famoso nel mondo e coltivare nuovi talenti che potranno essere i futuri protagonisti della nostra cultura e del cambiamento. Così, oggi, ricordiamo il grande personaggio quale è stato il conterraneo uomo d’arte, giornalista di reportage e grande conoscitore della geopolitica mondiale Goffredo Parise”.