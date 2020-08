Viaggio musicale di autunno a Roma

L’associazione Amici della Musica “Toti Dal Monte” di Mogliano Veneto sta organizzando il viaggio musicale di autunno, in programma dal 23 al 26 settembre p.v.

La destinazione individuata è Roma. L’intenzione è quella di visitare la capitale e ascoltare un concerto sinfonico dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano, nella “Cavea” del celebre Parco della Musica, uno spazio ideato da Renzo Piano.

L’associazione prega tutti coloro che già hanno comunicato la propria adesione in via preventiva – insieme a chiunque altro avesse piacere di aggiungersi – di dare al più presto la conferma definitiva, inviando una mail in cui specificare le preferenze riguardanti:

biglietto per il concerto, sì o no camera, doppia o singola assicurazione annullamento viaggio, sì o no

Dettagli del viaggio

Si partirà in treno da Mestre.

Ogni giornata prevede spostamenti in pullman e lunghi percorsi a piedi (si raccomandano pertanto scarpe comode).

Si prega di inviare una mail entro il 10 agosto a conferma di aver effettuato il pagamento in acconto con bonifico bancario all’IBAN indicato nel programma.

Coloro iscritti al viaggio a San Pietroburgo potranno usufruire del voucher rilasciato dall’agenzia.

