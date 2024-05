Sinergie e crescita: il Premio Mestre di Pittura secondo Christiano Costantini

Il Premio Mestre di Pittura sta diventando un evento sempre più significativo, grazie alle sinergie tra istituzioni culturali e all’espansione del suo seguito.

VENEZIA – In occasione della cerimonia di premiazione del bozzetto vincitore del Trofeo della Giuria Popolare, abbiamo intervistato Christiano Costantini, coordinatore esecutivo del Premio Mestre di Pittura.

Costantini ha evidenziato come le sinergie tra le principali istituzioni della cultura artistica veneziana abbiano creato un seguito in crescita a livello nazionale ed estero, sottolineando l’importanza delle collaborazioni tra il Circolo Veneto e la Fondazione MUVE, l’Accademia di Belle Arti di Venezia e la Fondazione Bevilacqua La Masa.

Queste partnership hanno contribuito a potenziare il Premio Mestre di Pittura (ultimo giorno per inviare la propria candidatura oggi, 19 maggio 2024), attirando sempre più attenzione e partecipazione sia a livello nazionale che internazionale.

Inoltre, l’inclusione di diverse discipline artistiche, come la scultura, ha ampliato l’orizzonte del Premio, rendendolo un evento di grande rilevanza culturale.

Nel corso dell’intervista, Costantini ha annunciato infatti che i lavori degli studenti del corso di scultura dell’Accademia di Belle Arti di Venezia saranno esposti negli spazi del Centro Culturale Candiani di Mestre (VE). Questa opportunità rappresenta una vetrina prestigiosa per i giovani artisti, permettendo loro di mostrare il proprio talento a un pubblico più ampio e di entrare in contatto con il mondo dell’arte professionale.