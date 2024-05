D’inverno sport, d’estate sport. Ogni santo giorno c’è una partita o le gare di atletica e di nuoto, o la formula 1 o la Moto Gp. E quando non ne trasmettono nessuno eccolo ascoltarsi Sky Sport 24. Ormai anche lui inizia ad esser stanco di sentire e vedere sempre le stesse cose. Ed ecco spuntare la passione nascosta del Sior Pare

Capita così che un giorno pranzando, appena finisce Studio Sport faccio zapping e scopro “Enigmi alieni“.

Tra le vari passioni del Sior Pare c’è sempre stata anche quella per i misteri irrisolti, le civiltà antiche e soprattutto quelle perdute. Mentre Siora Mare comprava libri di ogni genere, lui prendeva esclusivamente quelli di archeologi e scienziati come Victor W. Von Hagen e soprattutto Peter Kolosimo. Archeologia e mistero, per lui il connubio perfetto.

Questa cosa non l’ho mai capita bene, essendo lui religiosissimo, ma è sempre stato molto affascinato soprattutto dalle culture precolombiane e dall’Egitto.

“Ti sa che dopo el viaggio de nosse dovevimo andar a far crociera sul Nilo e vardarse tuto l’Egitto… pecà che xe incominsiada ea guera e dopo no semo più riussii ‘ndarghe! (Sai che dopo il viaggio di nozze dovevamo andare a fare la crociera sul Nilo e guardarci tutto l’Egitto… peccato che è incominciata la guerra e dopo non siamo più riusciti ad andarci!)”

Eccolo quindi tutto preso a guardarsi il programma, a commentarlo e spesso ad anticipare le cose che verranno dette.

“Beh, ma chee Piramidi ghe xe ovunque! E no i sa ancora a cossa che serviva de preciso. Forse basi aliene o centrali elettriche. No se sa! E ‘sta cosa che soto ai Santi e ai Dei de tute e culture ghe xe sempre un piedistallo e el fogo sotto… È tutto spiegato da Ezechiele! (Beh, ma quelle Piramidi ci sono ovunque! E non sanno ancora a cosa servivano di preciso. Forse basi aliene o centrali elettriche. Non si sa! E questa cosa che sotto ai Santi e agli Dei di tutte le culture c’è sempre un piedistallo e il fuoco sotto.. È tutto spiegato da Ezechiele!)”

“Da Ezechiele, papà?!? Quello della Bibbia?!?“

“Ciò, certo, de cossa se no! Nel libro del Profeta Exechiele eo ga ‘na vision e conta de vedar rivar dal cieo quatro esseri mezi omeni e mezi animali. Ognuno de questi el xe sora ‘na roda che gira in tutte le direzioni e ga el fogo sotto. Sfrecciano da ‘na parte a chealtra facendo un rumore pazzesco, come i toni. Secondo ti cossa xe drìo descriver?? E po’, anca nei Veda Indiani i parla de navicelle e gente che riva dal cielo… (Eh, certo, di cosa se no! Nel libro del Profeta Ezechiele lui ha una visione e racconta di vedere arrivare dal cielo quattro esseri mezzi uomini e mezzi animali. Ognuno di questi è sopra a una ruota che gira in tutte le direzioni e ha il fuoco sotto. Sfrecciano da una parte all’altra facendo un rumore pazzesco, come i tuoni. Secondo te cosa sta descrivendo?? E poi, anche nei Veda Indiani parlano di navicelle e gente che arriva dal cielo…)”

“Nei Veda sì, parlano anche di armi nucleari e guerre planetarie, di culture che vanno e vengono se è per quello…“

“Ecco, appunto! E po’ pensa al diluvio, ad Atlantide, el continente scomparso de Mu…“

Io rimango a bocca aperta, sapevo di questa sua passione, ma non che fosse così preparato in materia!

Ogni volta mi tocca stoppare il programma perchè poi lui si perde a far tutti i suoi esempi, rimandi storici, filosofici e passa da una cultura all’altra come niente fosse.