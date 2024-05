Il talento dei 27 allievi

Ieri pomeriggio, 13 maggio, presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, sono stati annunciati i tre finalisti, tra cui il vincitore, del Trofeo della Giuria Popolare del Premio Mestre di Pittura 2024

Venezia – Con una breve cerimonia, sono stati premiati ieri pomeriggio i giovani talenti, allievi del corso di scultura dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. Questo riconoscimento, che sarà ufficialmente conferito il 4 ottobre 2024 nel corso della serata conclusiva al Teatro Toniolo di Mestre (VE), viene attribuito da una giuria non tecnica composta da figure eminenti della società culturale e civile.

I vincitori

Il vincitore del Trofeo è stato selezionato con attenzione dalla Giuria Popolare, tra un gruppo di 27 allievi del corso di scultura dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, coordinati dal professor Giuseppe D’Angelo. La preferenza è ricaduta sul bozzetto “Sapienza e Meditazione”, realizzata da Silvia Dal Bianco, studentessa al primo anno.

La sua è una straordinaria rappresentazione di un airone stilizzato, simbolo di sapienza e meditazione, che incarna la prudenza. La sua opera è risultata trionfante tra una triade finalista, che includeva anche “La Vittoria” di Giorgia Mussato e “Donna n.4” di Francesco Mazzolin.

La premiazione

La cerimonia di premiazione si è svolta nell’Aula Magna della prestigiosa sede centrale dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, alla presenza degli studenti e di illustri ospiti: il Direttore dell’Accademia Riccardo Caldura, lo scultore e docente Giuseppe D’Angelo, il presidente del Circolo Veneto Cesare Campa e il coordinatore organizzativo del Premio Mestre di Pittura Christiano Costantini.

Il Direttore Caldura ha espresso soddisfazione per la piena adesione dei giovani studenti di scultura. Questo è il segno concreto del continuo affiancamento dell’Accademia al Premio Mestre di Pittura.

Il presidente del Circolo Veneto, Cesare Campa, ha rimarcato come il Premio costituisca un momento importante per la cultura della Città intera, per il sostegno alla bellezza delle arti, coinvolgendo anche la scultura.

Infine, Christiano Costantini ha voluto evidenziare come le sinergie tra le principali istituzioni della cultura artistica veneziana, Fondazione MUVE, Accademia di BBAA di VE e Bevilacqua La Masa, in collaborazione con Il Circolo Veneto al concorso pittorico, abbiano creato un seguito che tende ad espandersi sempre più nel territorio nazionale ed estero.

Costantini ha poi ricordato che il lavoro svolto dagli studenti del corso di scultura troverà un prestigioso ambito di visibilità negli spazi espositivi del Centro Culturale Candiani di Mestre. Ha ricordato inoltre che il termine per le candidature al premio pittorico è ormai imminente, il 19 maggio.

Per dare risalto alla partecipazione e all’impegno dei giovani artisti dell’Accademia, anche quest’anno nel catalogo del Premio Mestre di Pittura è prevista una sezione con le riproduzioni fotografiche dei migliori bozzetti selezionati per la fase finale. Questi saranno esposti al Centro Culturale Candiani di Mestre assieme alle opere pittoriche finaliste.

Il talento dei 27 allievi

Ecco i nomi dei 27 studenti partecipanti: Debora Ghiretti, Anna Benfatto, Bergamaschi Fabiola, Andrea Bortolotto, Silvia Dal Bianco, Cecco Nicola, Carlos López Sánchez, Eleftheria Madentzidou, Mussato Giorgia, Bottan Giovanni, Francesco De Toffoli,Greta Marcato, Giandomenico Soranno, Lucia Rakovská, Jonathan Montagna, Francesco Mazzolin, Raquel Rodrigues Gontijo, Rebecca Ravenna, Riccardo Barichella, Riccardo Feltrin, Ronconi Alessandra, Antonio Felice La Montagna, Lorenzo Lavezzo, Ludovica Menoli, Marianna Sguazzin, Riccardo Ragazzi.