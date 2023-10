Nuccio Sapuppo racconta Mogliano

MOGLIANO VENETO – Dopo aver scritto e pubblicato “Ma Dio non volle” nel 2009, Nuccio Sapuppo oggi torna alla ribalta culturale moglianese con la sua seconda opera. “L’Album dei ricordi”, questo il titolo, riferisce la cronaca degli ultimi settant’anni di storia di Mogliano Veneto, periodo nel quale lui stesso ha vissuto la Città per questioni lavorative, dopo esservi approdato negli anni ’60 del secolo scorso, dalla Sicilia.

L’autore dichiara infatti, in tutta franchezza, che effettivamente questo libro è frutto di un debito di riconoscenza verso una Città che lo ha accolto benevolmente e a braccia aperte, in cui ha trovato un lavoro nel settore della ristorazione, una casa dove abitare e l’opportunità di creare una famiglia con la quale ha vissuto in grande tranquillità, sia la sua vita lavorativa che familiare, assistendo alla continua crescita di questa simpatica cittadina, considerata ormai da tutti come “la Perla del Terraglio”!

La presentazione del libro “L’album dei ricordi” avrà luogo domenica 29 ottobre, alle ore 10:00, nei locali del Centro Sociale di Mogliano Veneto.

La nostra Redazione è molto felice di aver diffuso la pubblicazione a puntate del libro scritto dal caro amico Nuccio all’interno della rubrica “Pillole di storie, arte e umanità“, in cui l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita.

L’autore



Nuccio Sapuppo è nato a Scordia (CT) il 16.09.1941.

Ha compiuto gli studi classici a Caltagirone e di Teologia Dogmatica a Napoli.

Ha lavorato, da imprenditore, nel Veneto, nel settore della Ristorazione.

Oggi è pensionato e vive a Mogliano V.to (TV) dove risiede.