Il negozio “Non Negozio” fa del riutilizzo e della solidarietà il suo scopo primario, insieme al rispetto per l’ambiente in cui viviamo

Preganziol – Si chiama “Non Negozio” ed è un’iniziativa, ormai decennale, che vuole dare nuova vita a oggetti ancora in buono stato, in un’ottica di risparmio, rispetto dell’ambiente, riciclo.

Ad ideare il progetto è stato inizialmente il “Cantiere delle Famiglie”. Il gruppo aveva organizzato le “Giornate del riutilizzo” in piazza, durante le quali i cittadini portavano vestiti, libri, piccoli elettrodomestici, utensili, accessori per i bimbi. Il meccanismo era semplice: nessun prezzo d’acquisto né baratto. Chiunque poteva portare e prendere oggetti, liberamente.

Per dare continuità a questa esperienza che ha avuto subito un buon riscontro, è nato il “Non Negozio”, negli spazi di via Schiavonia 121, grazie ai volontari che nel tempo sono diventati sempre più numerosi.

Il Rotary Club Treviso Terraglio ha donato gli arredi per l’allestimento del “Non Negozio”, gli studenti dell’Engim-Istituto Turazza hanno pensato all’allestimento della vetrina. Il Comune di Preganziol paga le bollette.

Purtroppo la pandemia ha imposto lo stop che si è prolungato per molto tempo, ma oggi il non negozio è tornato a pieno regime. Inoltre, punta ad essere un luogo d’incontro per conoscere altre persone interessate a questi temi e un’occasione per uscire di casa, fare due chiacchiere.

Non Negozio: porto, prendo e non pago!

E’ una sede stabile nella quale portare e prendere liberamente oggetti in buono stato e di uso quotidiano: vestiti, libri, piccoli elettrodomestici, utensili, piatti, accessori per bambini e altro ancora.

Non è previsto che gli oggetti vengano pagati, neppure in maniera simbolica. Non si tratta di un mercatino ma di un’iniziativa che vuole far riflettere, attraverso un’azione concreta, sul tema del riciclo, del risparmio e del rispetto per l’ambiente in cui viviamo.

Non Negozio è in via Schiavonia 121 a Preganziol. Aperto il mercoledì e il sabato mattina con orario 9.30 alle 12.00 – 15.00 – 18.00.