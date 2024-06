Concerto dell’Ensemble Vivaldi per la Giornata Europea della Musica

Venerdì 21 giugno, l’auditorium ex Chiesa di Santa Croce ospiterà un concerto speciale dell’Ensemble Vivaldi de “I Solisti Veneti”

TREVISO – In occasione della Giornata Europea della Musica, l’Ensemble Vivaldi de “I Solisti Veneti” si esibirà con un programma che include opere di Tartini, Vivaldi, Mozart, Turina e Donaggio.

Programma del concerto

Giuseppe Tartini : Sonata a quattro in sol maggiore per archi

: Sonata a quattro in sol maggiore per archi Antonio Vivaldi : Sonata in re minore op. 1 n. 12 “La Follia” per due violini e violoncello

: Sonata in re minore op. 1 n. 12 “La Follia” per due violini e violoncello Wolfgang Amadeus Mozart : Divertimento in fa maggiore KV 138 per archi

: Divertimento in fa maggiore KV 138 per archi Joaquín Turina : “La Oración del Torero” per archi

: “La Oración del Torero” per archi Pino Donaggio : “Eccesso” per violino e archi

: “Eccesso” per violino e archi Pino Donaggio : “Lettera” per violoncello e archi

: “Lettera” per violoncello e archi Giuseppe Tartini : Sonata in sol minore g5 “Il Trillo del Diavolo” per violino e archi

: Sonata in sol minore g5 “Il Trillo del Diavolo” per violino e archi Antonio Bazzini: “La Ronde des Lutins” Scherzo Fantastique op. 25 per violino e archi

I Solisti Veneti

Fondata nel 1959 dal Maestro Claudio Scimone, l’orchestra “I Solisti Veneti” celebra la sua 65ª stagione concertistica, nota per aver eseguito circa 7.000 concerti in oltre 90 Paesi. Dopo la morte di Scimone nel 2018, Giuliano Carella ha diretto l’orchestra dal 2020 al 2023, partecipando a prestigiosi festival e istituzioni musicali in Italia e all’estero.

Collaborazioni e composizioni inedite

L’orchestra ha collaborato con artisti come Lucio Dalla, Gino Paoli, Massimo Ranieri, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, e ha partecipato alla realizzazione di dischi con Amilcar Soto Rodriguez e Susana Baca. Recentemente, il compositore Nicola Piovani ha scritto tre composizioni inedite ispirate ai concerti per flauto di Vivaldi, eseguite in vari festival internazionali.

Il noto cantautore e compositore Pino Donaggio, che iniziò la sua carriera con “I Solisti Veneti”, sarà presente al concerto. Due delle sue composizioni, “Eccesso” e “Lettera“, sono incluse nel programma.

Ensemble Vivaldi de “I Solisti Veneti”

Lucio Degani, Chiara Parrin i: violini

i: violini Luca Falasca : viola

: viola Giuseppe Barutti: violoncello

Il costo dell’Ingresso sarà di 15 euro e per info e prenotazioni chiamare il numero 0422-513150