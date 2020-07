Mogliano e il tempo libero

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

A Mogliano per l’impiego del tempo libero, a disposizione dei propri cittadini e far fronte alle loro esigenze di hobby, passioni o manie, ci sono tutta una serie di opportunità con attrezzature e strutture sufficienti a soddisfarle. Dislocati in diversi punti strategici della città, numerosi campi sportivi per soddisfare le esigenze degli appassionati del gioco del calcio o di quello del Rugby che intendono praticarli anche in età avanzata e in maniera amatoriale. Non mancano le palestre per il Fitness, abbondano i campi da tennis, per chi vuole continuare a curare e irrobustire la propria cultura c’è l’Università della terza età e i circoli culturali, e per chi ama il canto o vuole imparare a suonare uno strumento c’è solo l’imbarazzo della scelta perché sono diverse le associazioni canore e le bande e i complessi musicali presenti a Mogliano. Li analizzeremo uno per uno mettendo in rilievo le loro specifiche caratteristiche. A completare l’elenco, a Mogliano c’è una splendida sala adibita sia a teatro che a cinema, quella del “Busan”, una attrezzatura di teatro e volendo anche un cinema all’aperto.

Prima di elencare ed analizzare tutte le attrezzature e le realtà che costituiscono i luoghi e i mezzi per impegnare il proprio tempo libero voglio citare un luogo e un modo col quale i moglianesi del secondo Dopoguerra passavano il loro tempo libero, che costituiva anche uno dei pochi posti dove poter socializzare fra di loro.

