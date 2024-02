Le origini del Terraglio, una via che racconta la storia delle Ville Venete

Un nostro giovane lettore ci invia in redazione un articolo che narra le origini del Terraglio, la famosa strada che collega Venezia Mestre a Treviso e che dà il nome anche alla nostra testata

Riccardo Canino

Origini antiche e medioevali

L’esistenza del Terraglio risale addirittura al 1210, quando esisteva già una Via d’Acqua che collegava Treviso a Mestre, nota come “La Via de Mestre”. Questa strada, successivamente denominata Terraglio, è menzionata già dal 1285, come risulta dagli atti di un processo di quell’anno. Il nome stesso “Terraglio” potrebbe derivare dall’accumulo di terreno dovuto allo scavo della fossa, depositato sulla viabilità carraia per elevarne il piano stradale.

Un Terraglio vecchio e nuovo

Gli Statuti di Treviso testimoniano la presenza sia di un Terraglio Nuovo che di un Terraglio Vecchio, quest’ultimo percorrendo una traiettoria più orientale rispetto all’attuale percorso. Si trattava di un tracciato importante, parte integrante della Via “Ungaresca”, che attraversava a sud di Treviso.

Il ruolo vitale del Sile

Molti viandanti preferivano raggiungere Venezia da Treviso lungo il percorso fluviale del Sile, ancora oggi navigabile fino alla laguna veneta. Treviso, con il suo attivo scalo portuale, era un centro vitale per i commerci e il trasporto di merci, sia agricole che industriali, sfruttando le risorse idriche locali tramite numerosi mulini.

Epopee militari e storiche

Durante i secoli, il Terraglio fu testimone di molteplici avvenimenti storici, dalle incursioni di Cangrande I della Scala nel 1318 alla caduta della Repubblica Veneta nel 1797, seguita dall’occupazione francese e austriaca. Durante queste epoche turbolente, il Terraglio fu teatro di scontri e occupazioni militari, con le ville che divennero quartier generali e accampamenti di truppe.

Bellezza e magnificenza

Oggi, lungo il Terraglio, si possono ancora ammirare i maestosi platani piantati nel XIX secolo, che testimoniano la straordinaria magnificenza di questa strada e invitano i viaggiatori a esplorare il paesaggio circostante.

Il Terraglio è molto più di una semplice strada; è un percorso che racconta la storia e la bellezza del Veneto, dalle sue origini medievali alla sua importanza strategica durante i conflitti mondiali. Una via che collega le ville storiche e i paesaggi incantevoli, che costituiscono il cuore pulsante della regione veneta.

Foto: Di Antonio Vestri – mappa, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=131361967