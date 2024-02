Un itinerario attraverso la natura e le Ville lungo il Sile

Nel cuore della Marca Trevigiana, circondata da un paesaggio idilliaco, incontriamo la Città di Treviso, famosa per essere la patria del Radicchio, del Tiramisù e del Prosecco. C’è molto da scoprire in questa località, la cui bellezza rimane sempiterna nel IX canto del Paradiso del Sommo Poeta Dante Alighieri, che menziona Treviso come il luogo “dove il fiume Sile e il Cagnan si uniscono”.



Alla scoperta delle Ville Venete lungo il fiume Sile

Per coloro che desiderano esplorare l’incantevole Città di Treviso e i suoi dintorni a piedi o in bicicletta, un tour lungo il Sile offre un’esperienza indimenticabile. Il fiume che attraversa il capoluogo di Marca è un vero e proprio gioiello naturale. Lungo le sue rive, è possibile lasciarsi cullare dai suoni armoniosi della natura circostante: le fronde degli alberi accarezzate dal vento, il canto degli uccelli che scandiscono il tempo e il verso delle anatre che vi nuotano libere.

Durante il percorso lungo il fiume Sile, è impossibile non restare affascinati dalle sontuose Ville Venete che caratterizzano il paesaggio. Una passeggiata attraverso la passerella dei Burci, alla scoperta delle antiche imbarcazioni, conduce alla prima suggestiva tappa, Villa Valier, con la sua maestosa scalinata che si affaccia sull’ansa del fiume. Proseguendo in direzione Silea si arriva a Villa Bianchini, altra residenza che incanta con la sua eleganza senza tempo.

Attraversando il territorio di Silea e Carbonera, ai visitatori è offerta l’opportunità di ammirare la splendida Villa Tiepolo Passi, aperta tutti i giorni su prenotazione (Tel. 0422 397790 – Cell. 329 7406219 – E-mail: [email protected]).

Il tour continua attraverso il suggestivo Parco dello Storga, fino a raggiungere un’altra incantevole Villa Veneta, Villa Manfrin della “Margherita”, con i suoi laghetti di ninfee e la sua atmosfera fiabesca.

L’itinerario non sarebbe completo senza percorrere, al rientro, Viale Felissent, dove si susseguono giardini e Ville che narrano secoli di storia e tradizione. L’arrivo a Treviso è segnato dall’inconfondibile Porta San Tomaso e dalle imponenti mura che custodiscono la Città. Qui, vale la pena allungarsi di venti minuti a piedi (7 in bicicletta) per un’ultima tappa alla vicina Villa Ninni Carisi, dove la bellezza e l’eleganza della dimora storica si fonde armoniosamente con il paesaggio circostante.

Crediti fotografici: Didier Descouens via Wikipedia