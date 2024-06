La missione di Denny, salvare vite

Denny Castiglione, mister preferenze alle elezioni comunali di Mogliano, e il suo impegno nei teatri problematici del mondo

Mogliano Veneto (TV) – È l’uomo del giorno della politica moglianese. Denny Castiglione, “mister preferenze” per i 350 voti personali riportati nella lista del PD del candidato sindaco Giacomo Nilandi, sarà, come consigliere anziano, colui che dovrebbe aprire la seduta del primo Consiglio comunale, in cui avverrà l’insediamento dei neo eletti.



Chi conosce Denny sa bene che la politica locale non era e non è un obiettivo nella sua visione del mondo. Non perché non creda alla politica, anzi. Castiglione fa politica in maniera diversa. Fa altro. Semplicemente salva vite.

Il suo tempo libero lo passa nei luoghi più difficili del mondo, nei teatri di guerra a portare aiuti umanitari, o nelle navi che salvano vite nel Mediterraneo. Ha 32 anni e vive da sempre a Mogliano Veneto, dove lavora come sistemista in un’azienda di telecomunicazioni. È laureato in sviluppo e cooperazione internazionale e attivo nei movimenti sociali e nelle forze politiche della sinistra veneta. Denny è una persona schiva, che parla con i fatti, leader indiscusso per una vita fatta di testimonianza, fuori dai riflettori, dalla ribalta, dove si ritrova, a volte, suo malgrado.



Denny ci riceve in quella che considera la sua casa. La sede di Officina 31021 (il numero riprende il codice postale di Mogliano Veneto), un’organizzazione giovanile che gestisce spazi sociali, dà vita ad eventi per il territorio e costruisce progetti di cooperazione e accoglienza. Chiediamo cosa significhi per lui questo luogo.

“Riuscire a soccorrere chi rischia la vita in mare per esercitare il proprio diritto di movimento, oltre a salvare

le loro vite dà anche un senso alle nostre”: queste parole di Denny esprimono il senso profondo del suo

concetto di umanità.