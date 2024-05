Presentiamo Giacomo Nilandi, candidato Sindaco del centrosinistra moglianese

MOGLIANO VENETO (TV) – Giacomo Nilandi, 30 anni, è il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime amministrative dell’8 e 9 giugno. Questa sua ambizione politica è stata ufficializzata a novembre 2023, quando ha trionfato (con il 70% delle preferenze) nelle primarie del PD, forte del sostegno del Circolo del Partito e di “Mogliano Bene Comune”. Questa vittoria schiacciante su Tiziana Baù, coordinatrice della lista civica “Spazio Civico”, lo ha posizionato come avversario naturale dell’attuale sindaco Davide Bortolato e della candidata Giuliana Tochet.

Nato e cresciuto a Mogliano, Nilandi ha radici profonde nella comunità locale. Da giovane è stato attivo negli Scout e nell’attivismo studentesco, fino ad approdare nell’associazionismo e in ambito amministrativo, emergendo come uno dei consiglieri comunali più giovani e influenti già dieci anni fa. Attraverso il suo impegno come Consigliere, sia nell’opposizione che nella maggioranza, ha saputo dare voce ai dibattiti più cruciali e attuali della città.

Nilandi ha dimostrato la sua dedizione al Partito Democratico diventandone Segretario a Mogliano, dove ha accolto e sostenuto la candidatura di Elly Schlein. In un’intervista esclusiva, ripercorriamo il suo percorso politico e scopriamo il programma che lui e la sua squadra intendono presentare ai moglianesi.

Guarda il video su YouTube.