EcoTour: il fascino del Sile in barca e bici elettrica tra Casier e Treviso

Prima iniziativa di scambio inter-modale lento, sabato 13 aprile, da Casier a Treviso, alla presenza dell’Assessore Federico Caner.

CASIER – L’appuntamento è per sabato 13 aprile alle ore 11.15 alla base fluviale galleggiante della ditta Sileway presso il porticciolo di Casier (TV). L’occasione è quella della prima percorrenza di un anello in mobilità ecosostenibile (barca/bici elettriche) tra Casier e Prato della Fiera di Treviso, attraversando la conca di navigazione di Silea.

Navigare il Sile, in discesa e risalita, è infatti il modo perfetto per poter assaporare appieno l’aspetto naturalistico e culturale di questo territorio, rispettando l’ambiente circostante e ammirando le magnifiche Ville Venete che si affacciano lungo il fiume da una prospettiva totalmente diversa.



Casier-Silea-Treviso: programma della mattina

Dopo il ritrovo al porticciolo di Casier con le imbarcazioni elettriche della Sileway, si navigherà il fiume Sile da qui a Porto di Fiera, per ritornare in Piazza Pio X in bicicletta a pedalata assistita (fornita dalla ditta Treviso.bike), percorrendo la magnifica Restera.

In occasione della partenza sarà presente per un saluto l’Assessore regionale al Turismo Federico Caner.

Treviso-Silea-Casier: programma del pomeriggio

Nel pomeriggio, l’anello di percorrenza sarà inverso: si partirà in barca da porto di Fiera, verso le ore 15, attraversando la conca di Silea, fino all’arrivo a Casier. Qui, con le biciclette, si tornerà a Treviso via terra.

La conca di navigazione di Silea verrà messa in funzione il primo sabato di ogni mese (alle ore 11.00 e alle ore 15.00) da maggio a ottobre 2024, così da permettere il passaggio in salita e in discesa delle imbarcazioni presenti.

In tali giornate la ditta Sileway sarà presente presso la banchina del Porto di Fiera con le proprie barche, per proporre ai fruitori un servizio di noleggio di imbarcazioni elettriche, incrementando così l’offerta turistica presente nel territorio.