Dopo il meritato successo con i Paesi Bassi le azzurre cadono in Finlandia 2-1. La classifica per la qualificazione a EURO 2025 vede ora tutte e quattro le squadre a pari punti.

HELSINKI – Nella seconda partita del girone di qualificazione a EURO 2025 le azzurre cadono in Finlandia. Dopo il successo splendido sulle fortissime olandesi di venerdì scorso, l’Italia di Soncin non riesce a ripetersi, perdendo 2-1 dopo la rimonta scandinava.

La Nazionale femminile era passata in vantaggio con il primo gol in azzurro di Di Guglielmo a fine primo tempo, per poi subire la rimonta grazie al gol di Rantala e l’autogol di Linari. la situazione del Girone A1, in cui è inserita l’Italia, ora vede tutte e quattro le squadre a 3 punti dato la contemporanea vittoria dell’Olanda sulla Norvegia. Proprio quest’ultima sarà la nostra prossima avversaria nel doppio confronto di venerdì 31 maggio in trasferta e poi in Italia martedì 4 giugno.

La partita

Il Ct Soncin cambia la formazione vincente anti Oranje e inserisce quattro novità formando un 4-3-3 ‘asimmetrico’. In porta confermata Giuliani. In difesa Boattin, capitan Linari e Lenzini si aggiungono alla novità Di Guglielmo al posto di Bartoli. Torna a centrocampo Galli schierata accanto a Caruso e Giugliano. Cambiano gli esterni alti, con Cambiaghi e Cantore al posto di Bonansea e Bonfantini dietro alla solita Giacinti.

Le finlandesi partono con un classico 4-4-2 in cui spicca la qualità di Summanen e Sällström, miglior marcatrice all time della Finlandia con 59 reti, di cui tre realizzati proprio contro l’Italia.

Partono meglio le padrone di casa, spinte dagli oltre 5mila spettatori presenti allo stadio. L’Italia fatica a trovarsi, vittima del forte ritmo imposto dalle avversarie, ma sono proprio le nostre a trovare il vantaggio.

Al 39’ Cambiaghi approfitta del mancato intervento di Koivisto e fa partire un cross che viene respinto dalla difesa biancoceleste. Di Guglielmo recupera e tira dal limite dell’area con il pallone che, grazie alla deviazione di Kosola, termina la sua corsa sotto la traversa. Primo centro in Nazionale alla ventiquattresima presenza per il terzino della Roma.

Nemmeno il tempo di rientrare dagli spogliatoi che la venticinquenne attaccante del Leicester City Rantala, sorprende la difesa azzurra con una conclusione dal limite dell’area con Giuliani riesce solo a sfiorare. Al 60’ entrano Greggi e Beccari al posto di Caruso e Giacinti. Al 69’ Girelli entra per Cambiaghi. Forze fresche per l’assalto finale.

La Finlandia però dimostra di crederci maggiormente e al 75’, sugli sviluppi di un corner, Summanen calcia addosso a Linari rendendo il tiro imparabile per Giuliani, beffata dalla deviazione del difensore.

Soncin prova il tutto per tutto, inserendo anche Piemonte per uno spregiudicato 4-2-4 alla ricerca del pari. Nonostante ben 7’ di recupero, le azzurre non riescono a scardinare il fortino scandinavo, lasciando così per strada tre punti che potevano essere fondamentali per il passaggio del turno.

“L’avvio è stato complicato – ha dichiarato Soncin – poi abbiamo trovato un buon assetto. Potevamo fare molto meglio nella seconda parte di gara, le ragazze hanno cercato fino alla fine di raggiungere il pareggio e abbiamo creato alcune situazioni che dovevamo gestire meglio. Questa partita ci insegna tanto, abbiamo trovato un avversario che ha sfruttato la propria fisicità e le palle sporche, peccato perché potevamo affrontare la ripresa in maniera diversa”.

Il tabellino

FINLANDIA-ITALIA 2-1 (0-1 pt)

Reti: 39’ Di Guglielmo (I), 48’ Rantala (F), 75’ og Linari (F)

FINLANDIA (4-4-2): Korpela; Koivisto, Kuikka, Nyström, Tynnilä; Siren (dal 72’ Ahtinen), Summanen, Öling (dal 93’ Kollanen), Kosola; Rantala (dal 63’ Sevenius), Sällström (dal 72’ Franssi). A disp: Majasaari, Talaslahti, Lindström, Peltonen, Koivisto, Heroum, Hartikainen, Vapola. Ct: Marko Saloranta

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Boattin; Galli, Giugliano (dall’80’ Piemonte), Caruso (dal 60’ Greggi); Cantore (dall’80 Bonfantini), Giacinti (dal 60’ Beccari), Cambiaghi (dal 69’ Girelli). A disp: Baldi, Schroffenegger, Bartoli, Bergamaschi, Salvai, Dragoni, Severini. Ct: Andrea Soncin

Arbitro: Marta Huerta De Aza (SPA). Assistenti: Guadalupe Porras Ayuso (SPA) e Eliana Fernández González (SPA). Quarto ufficiale: María Gloria Planes Terol (SPA). Note: 5.200 spettatori, ammonite Boattin e Korpela

Il girone

Prima giornata: ITALIA-Paesi Bassi 2-0, Norvegia-Finlandia 4-0

Seconda giornata: Finlandia-ITALIA 2-1, Paesi Bassi-Norvegia 1-0

Classifica: Norvegia, ITALIA, Paesi Bassi, Finlandia 3

Terza giornata (31 maggio, sedi e orari da definire): Norvegia-ITALIA, Paesi Bassi-Finlandia

Quarta giornata (4 giugno, sedi e orari da definire): ITALIA-Norvegia, Finlandia-Paesi Bassi

Quinta giornata (12 luglio, sedi e orari da definire): Paesi Bassi-ITALIA, Finlandia-Norvegia

Sesta giornata (16 luglio, sedi e orari da definire): ITALIA-Finlandia, Norvegia-Paesi Bassi