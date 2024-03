EURO2025: le azzurre con Paesi Bassi, Norvegia e Finlandia

Effettuati i sorteggi per le qualificazioni a EURO2025: le azzurre avranno come avversarie i Paesi Bassi, la Norvegia e la Finlandia.

NYON – Sapevamo che non avremmo trovato un girone semplice, ma poteva decisamente andare peggio. Già aver evitato Spagna, Germania e Francia (inserita in un girone davvero impossibile con Inghilterra, Svezia e Irlanda) è un passo avanti. La nuova avventura della Nazionale femminile di calcio riparte dalle qualificazioni a EURO2025 che si terrà in Svizzera a luglio del prossimo anno.

L’urna di Nyon ha sorteggiato un girone comunque non semplice per le azzurre con Paesi Bassi, Norvegia e Finlandia. Per accedere alla 14° edizione dell’Europeo bisognerà classificarsi ai primi due posti di ogni raggruppamento della Lega A a cui verranno aggiunte le sette squadre che si qualificheranno tramite il doppio spareggio a fine anno.

Una missione difficile, ma, come dimostrato nella scorsa Nations League, per la nuova Nazionale guidata da Soncin non ci sono limiti alla crescita né alla grinta dimostrata.

Le dichiarazioni del CT

Il Commissario Tecnico Soncin ha commentato così il sorteggio:

“È un girone complicato, però va bene così. Siamo l’Italia e penso che anche le altre nazionali debbano preoccuparsi di noi. Sarà un percorso molto stimolante, affronteremo due squadre nordiche molto forti e una che si è comportata benissimo nelle ultime competizioni. Sono certo che giocheremo ogni sfida con orgoglio e passione”.

Le avversarie

Il sorteggio del Girone A1, in cui è inserita l’Italia, vede come squadra di prima fascia forse la più abbordabile del quartetto, ma sempre ostica per quanto sia in un periodo di ricambio generazionale. I Paesi Bassi sono settime nel Ranking FIFA grazie alla vittoria di Euro 2017 e alla finale del Mondiale in Francia del 2019 dove eliminò proprio l’Italia ai quarti. La Nazionale Oranje è reduce dalle Finals di Nations League, dove hanno perso la finalina per il terzo posto con la Germania. Precedenti comunque favorevoli per l’Italia con 9 vittorie in 18 gare disputate. Ultimo confronto vinto proprio dalle azzurre per 1 -0 (rigore di Girelli) nel giugno 2021.

Bilancio in negativo invece con una nobile decaduta del calcio femminile. La Norvegia, vincitrice dell’Europeo nel 1987 e nel 1993, si è aggiudicata 13 delle 17 sfide, pareggiandone una e perdendone tre, compresa quella più recente disputata ad inizio 2022 nell’Algarve Cup (2-1, reti di Giacinti e Caruso).

Italia e Finlandia si sono invece già incontrate 12 volte, con ben 6 pareggi, 5 i successi italiani e una sola la sconfitta.

Il nuovo format

Le nuove qualificazioni europee seguiranno una nuova formula, collegata alla Nations League. Le Nazionali sono state divise in tre leghe – Lega A e B a 16 squadre, Lega C a 19 squadre – in base al piazzamento conseguito nella prima edizione della competizione UEFA. Da aprile a luglio 2024 l’Italia disputerà sei gare (una in casa e una in trasferta) con le tre avversarie del girone.

In caso di arrivo al primo o al secondo posto le Azzurre otterranno il pass per EURO 2025, altrimenti dovranno affrontare lo spareggio, che sarà articolato in due turni: nel primo, che si svolgerà a ottobre, le terze e quarte classificate della Lega A affronteranno le cinque prime classificate dei gironi e le tre migliori seconde della Lega C; contestualmente, le quattro prime classificate dei gironi e le due migliori seconde della Lega B verranno sorteggiate in sei confronti contro le altre due seconde classificate e le quattro terze classificate della Lega B. Le vincitrici di questi match si sfideranno tra fine novembre e inizio dicembre nel secondo turno (anche questo con gare di andata e ritorno), dove saranno teste di serie le nazionali con un miglior piazzamento nel ranking FIFA.

La classifica di ogni girone determinerà anche le promozioni e le retrocessioni della prossima edizione della Nations League, che darà il via al ciclo 2025-27: le vincitrici, le seconde e le terze classificate della Lega A restano in Lega A; le seconde classificate e le tre migliori terze della Lega B restano in Lega B; le seconde, le terze e le quarte classificate della Lega C restano in Lega C; le vincitrici delle Leghe B e C vengono promosse nella lega superiore, mentre tutte le quarte classificate delle Leghe A e B e la terza classificata con la peggiore classifica della Lega B retrocedono nella lega inferiore.

I gruppi della Lega A

Gruppo 1: Paesi Bassi, ITALIA, Norvegia, Finlandia

Gruppo 2: Spagna, Danimarca, Belgio, Repubblica Ceca

Gruppo 3: Francia, Inghilterra, Svezia, Irlanda

Gruppo 4: Germania, Austria, Islanda, Polonia

Calendario di UEFA Women’s EURO 2025

Giornate 1 e 2 qualificazioni: 3–9 aprile 2024

Giornate 3 e 4 qualificazioni: 29 maggio–4 giugno 2024

Giornate 5 e 6 qualificazioni: 10–16 luglio 2024

Sorteggio spareggi: 19 luglio 2024

Turno 1 spareggi (andata e ritorno): 23–28 ottobre 2024

Turno 2 spareggi (andata e ritorno): 27 novembre–3 dicembre 2024

Sorteggio fase finale: da stabilire

Fase finale: 2–27 luglio 2025 (Svizzera)