L’Arte della Terracotta a Treviso

Sabato 13 e domenica 14 aprile, sotto la Loggia dei Cavalieri , gli allievi di Elena Ortica esporranno le loro opere di terracotta e ceramica.

TREVISO – ll prossimo weekend, 13 e 14 aprile, la città di Treviso si prepara ad accogliere la tradizionale mostra degli allievi della scultrice Elena Ortica. L’evento si svolgerà sotto la suggestiva Loggia dei Cavalieri e vedrà esposte le opere di terracotta e ceramica realizzate dagli scultori del laboratorio TEKNE, scuola di scultura e disegno diretta dalla professoressa Ortica a Dosson di Casier.

La mostra sarà l’occasione per ammirare le creazioni di una trentina di allievi che hanno dedicato il loro tempo e la loro creatività alla modellazione dell’argilla, dando vita a forme tridimensionali uniche e suggestive. Grazie al loro impegno e alla loro passione, hanno trasformato semplici blocchi di materia in opere d’arte che testimoniano la loro abilità e il loro talento.

L’esposizione, organizzata con il Patrocinio della Città di Treviso, sarà aperta dalle 9 del mattino alle 20 di sera, offrendo a tutti la possibilità di immergersi nell’universo artistico degli allievi della scultrice Elena Ortica. Sarà un’occasione per scoprire nuovi talenti, per lasciarsi ispirare dalle opere esposte e per trascorrere un weekend all’insegna della bellezza e della creatività.

