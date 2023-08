Bibione, un mare per tutte le stagioni

Bibione, incantevole località situata lungo la costa adriatica, brilla come una meta per tutte le stagioni, catturando il cuore di viaggiatori in cerca di mix affascinante di mare, natura, relax e benessere.

BIBIONE – In questa intervista a Gianni Carrer, amministratore unico del rinomato Bibione Palace SPA Hotel****s, esploriamo non solo le straordinarie proposte di questo family hotel fronte mare, ma anche l’incantevole destinazione costiera in cui è situato. Gianni Carrer ci presenta una panoramica su Bibione, rivelandone il fascino marittimo e le opportunità di svago e di relax che rendono questa località un tesoro nascosto sull’Adriatico.

Guarda il video su YouTube.

Bibione si distingue come un gioiello poliedrico, pronto a soddisfare ogni tipo di desiderio. Questa località, accogliente e versatile, regala esperienze tutto l’anno: se nelle mezze stagioni rivela il suo lato rilassante e terapeutico con le terme e i trattamenti rigeneranti o consente di immergersi nella natura circostante per scoprire la bellezza paesaggistica dell’entroterra veneto, l’estate invita a frequentare le sue ampie spiagge di sabbia dorata e il mare calmo della costa adriatica.