Pattuglie serali per una maggior sicurezza sul territorio

Istituito il terzo turno del Corpo Intercomunale di Polizia Locale. Controlli fino all’una di notte

MOGLIANO VENETO – Quelli che finora erano dei progetti serali avviati in maniera straordinaria dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Mogliano Veneto, Preganziol e Casier, sono ora divenuti un vero e proprio terzo turno serale fisso, espletato fino all’una di notte con due pattuglie a copertura dell’intero territorio.

Sotto la guida dal Comandante Stefano Forte, il servizio viene per ora effettuato un giorno variabile della settimana, in previsione di essere ampliato a due sere settimanali.

Tra le aree controllate nel comune di Mogliano Veneto in questi primi cinque servizi, il centro città, l’area Cadoro, Via Falcone e Borsellino, Via del Macello, Via dei Mille, Via Oberdan, Via Terraglio e Via Marconi, Via Olme, il Parco delle Piscine e il Parco della Cultura Caregaro-Negrin. Sono stati condotti inoltre 7 controlli su attività di meretricio su strada, elevati 2 verbali per sosta su strisce pedonali, 1 verbale per sosta su posto disabili, 2 verbali per sosta in Via Olme, 2 verbali per mancata revisione del veicolo e ancora 2 verbali per mancato utilizzo della cintura di sicurezza.

Assessore alla Sicurezza Marco Donadel

«I servizi serali sono utilissimi per contrastare spiacevoli episodi di microcriminalità e per garantire più sicurezza ai cittadini anche durante i tanti eventi e le iniziative dell’estate moglianese» spiega l’Assessore alla Sicurezza Marco Donadel. «In queste prime uscite ci siamo concentrati soprattutto sulle segnalazioni ricevute dai cittadini, per esempio sorvegliando la piazzetta delle Corti Benedettine, piazzetta Don Polo e Via IV Novembre, identificando 21 persone che bazzicano l’area» conclude l’Assessore.

«Questo terzo turno in maniera continuativa è uno dei grandi risultati ottenuti grazie al lungimirante progetto di istituire un Corpo Intercomunale di Polizia Locale, che opera sui tre comuni di Mogliano Veneto, Preganziol e Casier. Avremo così sicuramente un maggior controllo del territorio» aggiunge il Sindaco Davide Bortolato.

Continua inoltre a pieno regime l’azione di monitoraggio diurno e giornaliero della Polizia Locale per contrastare possibili atti predatori e reati ambientali. Grazie all’utilizzo di un drone a presidio delle Forze di Polizia, è stato recentemente individuato un rogo abusivo.