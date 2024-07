Avvistati delfini al Santuario Pelagos

Avvistati anche gruppi di balenottere, stenelle e zifi

Vado Ligure (SA) – È iniziata con l’avvistamento di un piccolo gruppo di delfini comuni la nuova stagione di monitoraggio al Santuario Pelagos.

Un inaspettato regalo per i cinque ricercatori presenti a bordo della nave di Corsica Sardinia Ferries: questa specie, contrariamente a quanto dice il nome, è ormai molto rara, soprattutto nel Mar Ligure, e il suo avvistamento fa sperare in un possibile ritorno.

Quest’anno, grazie al progetto LIFE CONCEPTU MARIS, chiunque lo desideri potrà prendere parte alle uscite di monitoraggio e diventare ricercatore per un giorno. Già a partire dal mese di giugno, infatti, è possibile imbarcarsi sulle Navi Gialle della compagnia di navigazione, contribuendo all’attività condotta dai ricercatori sulle tratte Vado Ligure/Bastia e Nizza/Bastia.

Nei primi sei monitoraggi effettuati nel mese di maggio, sono stati almeno 15 gli avvistamenti di balenottere, soprattutto sulla tratta Nizza/Bastia, mentre oltre 20 gruppi di stenelle sono stati avvistati in tutta l’area monitorata.



“Sulla tratta Vado Ligure/Bastia la presenza di un gruppetto di zifi conferma l’attrazione di questa specie per la zona dei canyon di Savona-Vado, che per loro è l’habitat ideale. Questo tratto di mare è una tra le più importanti aree (hotspot) per lo zifio nel Mediterraneo” afferma Paola Tepsich, ricercatrice di Fondazione CIMA (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), ente che si occupa dei monitoraggi in mare.

Da oltre 18 anni, gli equipaggi di Corsica Sardinia Ferries accolgono con entusiasmo le iniziative di ricerca e formazione di Fondazione CIMA. Consapevole dell’importanza del mare e della sua salute, la Compagnia italo-francese è sempre più Green Oriented e si impegna quotidianamente a ridurre l’impronta ecologica delle sue 13 navi, veri e propri laboratori galleggianti che partecipano allo sforzo collettivo di preservare il Mediterraneo, il suo ecosistema e la sua preziosa biodiversità.