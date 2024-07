Notte di cuore con Giorgia a Pompei

Iniziativa di fundraising a supporto del progetto “Bambini Coraggiosi” dell’ospedale di Napoli

Pompei (NA) – Mercoledì 10 luglio 2024, l’antico Anfiteatro degli Scavi di Pompei, uno dei luoghi più suggestivi e monumentali del parco archeologico campano, ha ospitato una serata speciale intitolata “Una notte di cuore”.

L’evento, scaldato dalla magia dell’esibizione di Giorgia, è stato teatro dell’annuncio di una significativa partnership: la Fondazione Achille Scudieri, fondata dall’ingegnere Paolo Scudieri, la Fondazione Santobono Pausilipon, e la Fondazione Laps, guidata da Lapo Elkann, hanno deciso di unire le forze per sostenere bambini in difficoltà e promuovere progetti di reinserimento nella zona di Napoli.

I templi e gli edifici, illuminati in modo suggestivo per l’occasione, hanno creato un’atmosfera indimenticabile. Ospite a sorpresa, l’attore Giancarlo Giannini che, in apertura di serata, ha recitato la bellissima lettera del Maestro Claudio Mattone. L’attrice Serena Autieri ha condotto la serata, che ha visto la partecipazione di Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, di Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli, e di Gaetano Manfredi, sindaco della città partenopea, che ha espresso il suo entusiasmo e riconoscimento per il progetto.

Intervenuti sul palco, Lapo Elkann – presente all’evento in compagnia della moglie Joana Lemos – e Paolo Scudieri hanno sottolineato l’importanza della nuova iniziativa e il loro impegno nel realizzarla.

“Pompei è un luogo meraviglioso e Napoli è una città che mi sta profondamente a cuore – ha dichiarato Lapo Elkann, ricordando le origini napoletane della nonna. – Con Paolo abbiamo parlato molto spesso di bambini che soffrono. La Fondazione Achille Scudieri pensa al Paese, pensa all’Italia, e ci pensa con cuore, affetto e amore, mettendoci tutta l’energia necessaria”.

“È un impegno che ci rende fieri e che, passo dopo passo, ci permette di migliorare e di avere grandissimi artisti che allietano questa serata, che è sì di spettacolo ma lo spettacolo siete tutti voi che partecipate con grande veemenza” ha affermato Paolo Scudieri, la cui famiglia sostiene da ben 12 anni iniziative e progetti volti a dare speranza e futuro ai più piccoli.