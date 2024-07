Esercito e ospedale: una sinergia per l’emergenze

L’Azienda Ospedale Università di Padova ha ricevuto una sala operatoria mobile dall’Esercito Italiano, segnando una nuova sinergia per le emergenze sanitarie

PADOVA – Ieri mattina, all’Azienda Ospedale Università di Padova, è avvenuta la consegna di una sala operatoria mobile da parte dell’Esercito Italiano, rappresentato dal Comando Forze Operative Nord. La struttura è stata allestita in un’area servizi adiacente alla Direzione Generale dell’ospedale.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato varie autorità civili e militari, tra cui l’Assessore alla Sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, Massimo Annicchiarico, il Comandante delle Forze Operative Nord dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Maurizio Riccò, e il Direttore Generale dell’Azienda Ospedale Università di Padova, Dott. Giuseppe Dal Ben.

Banca dei Tessuti del Veneto

La donazione della sala operatoria mobile all’AOUP risponde a diverse esigenze cruciali: affrontare le problematiche della Banca dei Tessuti del Veneto, colpite dalla mancanza di strutture adeguate per i prelievi multitessuto; fornire una sala operatoria aggiuntiva per le emergenze; creare un ambiente di formazione pratica per il personale medico e sanitario, nonché per il personale militare delle Forze Armate; rafforzare la collaborazione tra la Sanità militare e il Servizio Sanitario Nazionale.

Durante l’evento, l’Assessore Lanzarin, portando i saluti del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione unica in Italia, esprimendo gratitudine al Generale Riccò e all’Esercito per la disponibilità e l’efficienza dimostrate, soprattutto durante l’emergenza Covid.

Firmando un protocollo d’intesa con il Generale Riccò e il Dott. Dal Ben, Lanzarin ha enfatizzato l’importanza di questa collaborazione nel mantenere alti i volumi di attività nel settore dei trapianti, riconoscendo anche il valore etico di tale impegno.

La sala operatoria mobile, fornita dal Comando Logistico dell’Esercito e installata dal personale del 3° Reparto Sanità “Milano”, sarà utilizzata dall’AOUP per un anno, con possibilità di rinnovo dell’accordo al termine del periodo.

“Questo evento – spiega il Generale Riccò – testimonia quanto sia preziosa la collaborazione tra le Istituzione Civili e Militari che operano sullo stesso territorio per perseguire lo scopo di un futuro migliore per la comunità padovana, veneta e nazionale.

Anche Giuseppe Feltrin, Direttore del Centro Nazionale Trapianti, ha inviato un messaggio, lodando il progetto come un modello virtuoso di integrazione tra sistemi diversi per un obiettivo comune, auspicando che queste sinergie diventino buone pratiche esportabili in tutte le regioni italiane.