Un bosco per Mogliano

Iniziati i lavori per la realizzazione del grande polmone verde in via Ca’ Marchesi

Mogliano Veneto (TV) – «Un sogno che diventa realtà». In questi giorni sono iniziati i lavori per la preparazione del terreno su cui sorgerà il “Bosco di Mogliano”. Una riqualificazione paesaggistica della grande area di proprietà comunale a sud di Via Ca’ Marchesi, destinata a bosco e radura. Il progetto, a cui si sta lavorando, costituisce la porta di accesso al parco, uno spazio naturalistico e un luogo d’incontro e svago. Un terrazzo panoramico sulla campagna moglianese, in direzione delle cave senili di Marocco.

Il primo stralcio dei lavori, rinviato per le condizioni atmosferiche non favorevoli di questi mesi, prevede la realizzazione di alcune collinette, alte circa 1 metro, rivestite di vari tipi di alberi con un andamento curvilineo che, verso sud, lascia spazio a vegetazione bassa e spontanea.



La Festa degli Alberi

Il 16 marzo scorso, durante la Festa degli Alberi a cui hanno partecipato 150 famiglie, è stato piantato il primo dei 1.050 alberi del grande polmone verde, esteso su una superficie di ben 28.700 metri quadrati, equivalenti a più di cinque campi da calcio. Un’opera fortemente voluta dall’amministrazione comunale, che ha l’obiettivo di ridurre l’inquinamento, abbassare la CO2 e migliorare il paesaggio. La natura e gli alberi diventano così garanzia per un futuro sostenibile.



Un albero per ogni nato

La messa a dimora di questa grande quantità di piante vuole inoltre omaggiare di un albero ogni nuovo nato registrato all’anagrafe. Durante la Festa degli alberi il sindaco Bortolato ha donato alle famiglie dei nuovi nati nel 2022 e 2023 un attestato e un’etichetta di legno, da apporre sull’albero che sceglieranno per il loro bimbo quando il Bosco sarà fruibile.



Il Parco di Mogliano

Con i lavori in corso sta prendendo vita un’oasi verde, isolata fisicamente dal restante spazio urbano, caratterizzata da specie tipiche del bosco planiziale. L’intervento rientra nel programma strategico gMove/Mogliano Veneto verde, in particolare nell’ambito del master plan “IL PARCO DI MOGLIANO” , la dorsale paesaggistica del territorio comunale, tra il corridoio ecologico del Fiume Zero a nord e il corridoio ecologico del Fiume Dese a sud, che collega paesaggisticamente la cittadina moglianese con i limitrofi comuni trevigiani e veneziani.



Il Bosco di via Ca’ Marchesi, progettato dagli architetti Alfonso Cendron e Beatrice Ciruzzi, insieme al Dott. Forestale Ruggero Ferrarini, prevede delle grandi macchie boscate a forma di foglia, intervallate da radure. Tra le specie arboree, di diversa grandezza, verranno piantate la Farnia, il Frassino, l’Olmo, il Tiglio, il Salice, l’Acero, il Ciliegio, il Carpino. Gli arbusti varieranno dal Sambuco al Corniolo, alla Rosa canina. I boschetti riprodurranno la forma iconica della foglia.

Il commento del sindaco Davide Bortolato: «Un sogno che diventa realtà».

Crediti fotografici: Cesare Bison