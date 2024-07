Proteggiamo il Mar Mediterraneo

Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo: l’impegno dei volontari de La Via della Felicità per le coste italiane

L’8 luglio si celebra la Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo, dedicata alla protezione di questo prezioso ecosistema marino. Nonostante copra solo l’1% della superficie oceanica mondiale, il Mediterraneo ospita circa il 7% della fauna marina globale, con il 30% di specie endemiche. La sua posizione strategica e la conformazione irregolare delle coste e dei fondali, che raggiungono profondità di 5.000 metri, rendono questo mare estremamente vitale.

Minaccia dei rifiuti: un mare di plastica

Un grave problema che affligge il Mediterraneo è l’inquinamento da rifiuti, con l’equivalente di un camion di plastica che viene scaricato nei mari ogni secondo. Questo ammonta a oltre 12 milioni di tonnellate di plastica ogni anno, che includono bottiglie, sacchetti e vari oggetti, di cui si perde traccia una volta in mare aperto.

L’impegno dei volontari de La Via della Felicità

Per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela ambientale, i volontari de La Via della Felicità organizzano regolarmente attività di pulizia in tutto il Paese, ripulendo aree verdi, parchi e spiagge. La Via della Felicità, fondata sugli insegnamenti di L. Ron Hubbard, offre 21 consigli pratici per vivere rispettando se stessi e gli altri.

Un invito alla comunità: azioni concrete per un ambiente migliore

In occasione di questa giornata internazionale, i volontari incoraggiano tutti i cittadini a organizzare iniziative di raccolta rifiuti lungo le coste e suggeriscono di guardare il capitolo 12 del documentario de La Via della Felicità, “Proteggi e Migliora il Tuo Ambiente”.

Per sapere se nella tua città c’è un gruppo attivo de La Via della Felicità o per ulteriori informazioni, scrivi a [email protected] o visita il sito www.laviadellafelicita.org.