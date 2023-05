“Arte PER Amore”: che spettacolo!

TREVISO – Emozioni a fior di pelle quelle vissute ieri sera al Teatro Comunale Mario del Monaco per la seconda edizione di “Arte PER Amore”, che ha portato in scena le magistrali interpretazioni di artisti del mondo della musica e dello spettacolo, intervallate dalle magnifiche esibizioni delle allieve della scuola Danzainsieme di Treviso (su coreografie a cura di Oliviero Bifulco, Valentina Corrao e Victoria Sogn).

L’arte – in molteplici sue forme d’espressione (canto, danza, musica) – è stata sotto i riflettori della seconda edizione del Gala con finalità benefica a sostegno di importanti progetti di alcune Associazioni di volontariato del territorio. “Un modo per ringraziare chi dona il proprio tempo a chi ne ha più bisogno”, per dirlo con le parole della direttrice della scuola di danza trevigiana, Manuela Pagot, nonché ideatrice dell’evento.

I talenti del tenore Domenico Altobelli, del chitarrista Massimo Scattolin, del violoncellista Nicola Fregonese, della pianista Eliana Grasso, dei ballerini del Teatro alla Scala di Milano Beatrice Carbone, Mikoto Marsuura e Gianmario Giacomini si sono susseguiti sul palco del Teatro Comunale di Treviso in un crescendo di emozioni.

Come ha convenuto l’on. Martina Semenzato, madrina della serata, un evento ben riuscito, in cui a trionfare è stata la magia, nella consapevolezza di ritrovarsi numerosi nello stesso luogo per un fine comune: fare beneficenza per le Associazioni di volontariato del territorio, per ognuna delle quali un rappresentante è salito sul palco a raccontarne i progetti.

Nel segno dell’amore verso il prossimo, il ricavato sarà devoluto ad ADVAR, Croce Rossa di Treviso, LILT di Treviso, Fondazione Città della Speranza di Padova, Fondazione Zanetti di Treviso, Fondazione Marchesani di Venezia, Il Filo di Simo, Rocking Motion Aps Progetto Con-Fido Treviso e Solidarietà Cooperativa Sociale Onlus Treviso.