A Bonisiolo il nuovo consultorio familiare

MOGLIANO VENETO – È partito in questi giorni, e interesserà tutto il triennio 2023-2025, presso il Centro Polivalente di Bonisiolo in Via Altina 23/A, un nuovo importante servizio gratuito per la popolazione. Si tratta del Consultorio Familiare Socio-Educativo, un centro d’ascolto a favore della persona, della coppia e della famiglia, con finalità sociale, educativa ed assistenziale, come spiega il Presidente dell’ente non profit, dott. Marco Monda, che specifica: «I nostri professionisti saranno a disposizione il mercoledì mattina e il venerdì pomeriggio (su appuntamento telefonico al 324 0212090) per ascoltare, assistere e indirizzare tutti coloro che hanno bisogno di confidarsi o confrontarsi su problematiche familiari, necessità di supporto individuale nella relazione umana e interpersonale, indicazioni sul miglioramento dei risultati scolastici dei propri figli o supporto nel vivere al meglio la terza età».

Di concerto con l’Associazione Funnyland (neo gestori del Centro Polivalente di Bonisiolo) il Consultorio Familiare Socio-Educativo intende offrire una serie nutrita di servizi:

• sportello d’ascolto individuale per l’adolescente, i giovani, l’adulto e l’anziano;

• gruppi di metodo di studio e apprendimento;

• percorsi di crescita personale;

• mediazione per la coppia e per la famiglia;

• progetti per il sostegno alla genitorialità;

• percorsi di educazione all’affettività e gestione delle emozioni;

• eventi informativi sulla prevenzione in ambito pediatrico (manovre salvavita) e temi relativi all’infanzia e all’adolescenza;

• prevenzione al decadimento cognitivo nell’anziano;

• seminari per lo sviluppo del potenziale rivolto a tutte le età;

• ogni altra formazione generale e specialistica volta alla riduzione del disagio socio-culturale.

«È un servizio di alta professionalità molto importante, che abbiamo sostenuto fin da subito e che viene offerto gratuitamente ai cittadini di tutte le età. Riteniamo che possa dare un sostegno reale a tante famiglie moglianesi, che potranno migliorare la propria qualità di vita, rivolgendosi a questo servizio senza paura» ha detto l’Assessore alle Politiche Sociali e per la Famiglia, Francesca Caccin.

«Questa valevole iniziativa è partita in un momento storico particolare, in cui molte persone necessitano di un supporto psico-educativo; ora, grazie a questo nuovo spazio d’ascolto, si aggiunge una preziosa opportunità per la città. Ringrazio Ateneo Terzo Valore per l’occasione che ci viene data, oltre all’Associazione Funnyland che ha iniziato la nuova gestione del Centro Polivalente di Bonisiolo con il piede giusto» ha aggiunto il Sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato.