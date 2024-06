Zaia: “Se fossi di Casier voterei Carraretto”

Il presidente Zaia in Piazza Pio X a Casier per sostenere la ricandidatura di Renzo Carraretto a sindaco

CASIER (TV) – Renzo Carraretto, sindaco uscente e ricandidato alla guida della cittadina della Marca Trevigiana con grande determinazione e slancio, ha accolto il Presidente del Veneto in un incontro aperto, tenutosi venerdì scorso in Piazza Pio X.

Durante l’evento, il presidente ha elogiato l’operato del sindaco e della sua squadra di assessori e consiglieri: “Idee chiare e grandi obiettivi, in primis quello di portare avanti i tanti progetti già messi in cantiere negli ultimi 5 anni. Avanti tutta Renzo!!”

In tutta risposta, Carraretto ha ringraziato il presidente per le parole di apprezzamento. “La presenza e il sostegno alla mia candidatura per le elezioni amministrative dell’ 8 e 9 Giugno rappresentano un grande incoraggiamento per me e per tutta la mia squadra” ha detto.

