Incidente sul lavoro a Galliera Veneta in provincia di Padova. Quattro operai soccorsi dopo esser stati bloccati in una cisterna

Padova – Intervento nel pomeriggio di oggi, martedì 4 giugno, a Galliera Veneta,. L’incidente in una ditta specializzata nell’allestimento e riparazione di cisterne stradali e container intermodali. Sono stati soccorsi 4 operai bloccati in un serbatoio di bitume.

Dopo esser stati recuperati dai vigili del fuoco, sono stati affidati al personale sanitario per il trasporto in ospedale.

E’ successo alla SMV in via Galilei, i lavoratori sono rimasti intossicati. Ferito anche il titolare che è entrato nella cisterna per salvare i suoi dipendenti.

A quanto riportato da alcuni colleghi, il titolare era entrato nella cisterna per soccorrere gli altri tre. Si è subito sentito male ma è riuscito ad attrarre l’attenzione dei dipendenti di una ditta poco distante che sono riusciti ad estrarlo, chiamando nel contempo i soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti da Castelfranco e Cittadella, che sono entrati nel serbatoio con gli autorespiratori.