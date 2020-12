Zaia: “L’aspetto umano non è considerato”

“Il Governo ha varato il nuovo DPCM, io l’ho ricevuto alle 2.30 di questa notte”, ha detto oggi il Presidente del Veneto Luca Zaia durante il consueto incontro con la stampa presso la sede della Protezione Civile a Marghera.

“Riguardo a Natale e Capodanno vieta gli spostamenti tra comuni e inoltre dal 21 dicembre fino al 6 gennaio non ci si può muovere dalla Regione. Ma soprattutto il 25, 26 e il 1° gennaio ci si sposta solo all’interno del proprio comune. Non si tiene conto del significato di natura umana: nessuna ricongiunzione fra parenti se non abitano nello stesso comune. Per i territori di periferia è una sperequazione assurda bloccare i cittadini in piccoli paesi. A Roma ci si sposta in modo quasi normale, in piccoli comuni come i nostri invece è un vero lockdown. I ristoranti in quei giorni possono anche chiudere perché come clienti avrebbero solo i residenti del paese e magari neanche quelli, se hanno un congiunto che abita fuori comune. Se tu chiudi i piccoli comuni li lasci isolati completamente – ha proseguito il Presidente Zaia – mentre milioni di residenti a Roma o Milano si possono spostare liberamente. Roma ha 3 milioni di abitanti e sono il doppio di tutti quelli del Friuli Venezia Giulia. Non è una polemica con Roma, voglio solo dimostrare che la norma non sta in piedi. Bisognava puntare di più sugli assembramenti, che sono la vera causa dei contagi, non su piccole riunioni familiari in casa. Non è possibile dividere figli e genitori o fratelli il giorno di Natale. Con questo Dpcm per il nostro territorio Natale sarà in lockdown”, ha concluso Zaia.

Silvia Moscati

