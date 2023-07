Viticoltura e salvaguardia del patrimonio Acqua: un convegno a San Biagio di Callalta

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) – La siccità della scorsa estate ha dimostrato quanto sia fondamentale il risparmio delle risorse idriche. Tutt’altra situazione è quella che si sta verificando questa estate, caratterizzata da piogge frequenti e fenomeni atmosferici fuori dall’ordinario.

L’imprevedibilità della stagione ha portato il Consorzio di Bonifica Piave ad adottare una nuova gestione del patrimonio Acqua, mirata ad affrontare le future sfide del cambiamento climatico, applicando le più moderne tecnologie e innovazioni nel campo agronomico della pratica irrigua.

Siamo tutti consapevoli che l’acqua è un bene prezioso, indispensabile per la produzione agricola e i fabbisogni agronomici. Per questo va misurata, utilizzata solo all’effettivo bisogno e in nessun modo sprecata.

L’attenzione sul tema idrico è massima, tanto che domenica 6 agosto a Rovarè di San Biagio di Callalta (TV) si terrà un importante convegno viticolo gratuito, introdotto dal Dott. Amedeo Gerolimetto (Presidente del Consorzio di Bonifica Piave), per informare sulla gestione irrigua e sulla salvaguardia del patrimonio acqua. Seguirà l’intervento del Dott. Angelo Pizzolato, socio di ExtendaVitis srl, per una panoramica sulla viticoltura integrata e sulla certificazione SQNPI per la valorizzazione delle produzioni agricole vegetali.