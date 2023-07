Le tendenze moda 2023 da non perdere

La moda è in continua evoluzione e ogni stagione ci propone nuovi stili, colori, tessuti e accessori da scoprire e sperimentare. Per essere sempre al passo con le ultime novità e creare look originali e di tendenza, ecco una guida alle tendenze moda 2023 da non perdere.

Abiti crochet

Il crochet è una delle tecniche più antiche e versatili della lavorazione a maglia, che permette di creare capi unici e personalizzati. Per l’estate 2023, il crochet torna protagonista con abiti leggeri e colorati, dallo spirito bohémien e rétro. Si va dalle versioni monocromatiche e bicolor, più eleganti e sofisticate, a quelle multicolor, più vivaci e indie. Il crochet si presta anche a creare dettagli e inserti sui capi, come scolli, maniche o orli.

Costumi da bagno asimmetrici

I costumi da bagno asimmetrici sono la scelta ideale per chi vuole essere chic e sensuale al tempo stesso. Si tratta di costumi che hanno una sola spallina o che lasciano scoperta una parte del corpo con dei tagli strategici. I costumi da bagno asimmetrici sono molto versatili, perché si possono indossare anche come body o top abbinati a gonne o shorts. Il colore preferito è il nero, che dona eleganza e slancia la silhouette.

Sandali flat

I sandali flat sono le scarpe più comode e pratiche per l’estate, perché si abbinano facilmente a qualsiasi look e permettono di camminare con agilità. I sandali flat si ispirano allo stile greco, con fasce intrecciate o nodi che avvolgono il piede. I colori vanno dal bianco al nero, passando per il marrone, il beige e il metallico. I sandali flat sono perfetti per look casual ed effortless, come jeans, minidress o pantaloni fluidi.

Blu cobalto

Il blu cobalto è il colore dell’estate 2023, perché è intenso, luminoso e vibrante. Il blu cobalto si può indossare sia sugli occhi che sui capi, creando contrasti interessanti con altri colori. Il blu cobalto si abbina bene al beige e al cipria, per un effetto sofisticato e raffinato, ma anche al bianco e al nero, per un risultato più deciso e moderno. Il blu cobalto è adatto sia di giorno che di sera, basta scegliere gli accessori giusti.

Colletti bianchi

I colletti bianchi sono un dettaglio che fa la differenza su qualsiasi capo. Si tratta di colletti staccabili o applicati su maglie, abiti o giacche, che conferiscono un tocco di eleganza e raffinatezza. I colletti bianchi richiamano lo stile minimalista e formale della camicia bianca, ma con un twist più giocoso e originale. I colletti bianchi si possono trovare in vari modelli e dimensioni, da quelli piccoli e rotondi a quelli grandi e squadrati.

Doppelgänger

Il doppelgänger è il tema che ha ispirato molti stilisti nelle ultime sfilate. Si tratta di creare dei look gemelli o specchio, che esprimono la personalità e l’individualità di chi li indossa. Il doppelgänger può essere inteso come un modo per rafforzare il proprio io o come un modo per esplorare il proprio alter ego. Il doppelgänger si può realizzare abbinando capi simili o identici, oppure giocando con i contrasti e le differenze.

Crediti https://www.vogue.it/moda/article/gucci-primavera-estate-2023

A.G.