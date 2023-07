Omaggio ai campioni della voga: la regata in memoria di “Bepi” e “Ciaci”

VENEZIA – Ieri, domenica 30 luglio, si è celebrato il 1° Memorial Giuseppe Fongher “Bepi” e Sergio Tagliapietra “Ciaci”, una gara di voga alla veneta fuori programma della Stagione remiera, in onore dei due “Re del remo”, scomparsi lo scorso anno a poche ore di distanza.

L’evento è stato promosso dal Comune di Venezia, con la collaborazione della Municipalità di Lido Pellestrina e della Remiera Pellestrina.

A rappresentare la Città, hanno partecipato alle iniziative della giornata il consigliere comunale delegato alla Tutela delle tradizioni Giovanni Giusto, il consigliere comunale con delega ai Rapporti con le isole Alessandro Scarpa ‘Marta’ e la consigliera Francesca Rogliani. Presenti anche il presidente di Municipalità Lido Pellestrina Emilio Guberti e numerosi consiglieri di Municipalità.

“È stata una giornata bellissima, la prima di molte in memoria di Bepi e Ciaci”, ha affermato il consigliere Giusto. “Erano due grandi personalità del mondo della voga e quindi della storia di Venezia, quella che crea l’orgoglio. Li ricordiamo come loro vorrebbero essere ricordati: prima con una messa, poi con una gara e ora con un pranzo tutti insieme. Questo memorial sarà seguito da altri, perché è importante ricordare gli insegnamenti di Bepi e Ciaci, due veri sportivi sia in barca che a terra”.

“Un grazie di cuore – ha aggiunto il consigliere Scarpa ‘Marta’ – va anche alle famiglie di Bepi e Ciaci che hanno partecipato alla giornata, ma che sono sempre presenti anche nella vita quotidiana dell’isola di Pellestrina, del Lido e della nostra città di Venezia”.

La giornata, in ricordo dei due campioni, è iniziata con una messa in suffragio nella chiesa di Ognissanti in Sestiere Busetti a Pellestrina, celebrata dal parroco don Vittorio Vianello. Presenti autorità civili e militari.

Alle 11 è partita la gara, che ha visto competere otto equipaggi su gondole a quattro remi, con partenza alla fermata della motonave di Pellestrina, giro del “paleto” all’altezza dell’ex macello con infine arrivo fronte Remiera Pellestrina.

A vincere e a ricevere la bandiera rossa è stato l’equipaggio Bianco dei Gondolieri (Andrea Bertoldini; Simone Vecchiato; Ivan Smerghetto; Alessandro Santini) davanti al Marrone del Club nautico San Marco (Nicola Busetto; Cristiano Vianello; Gianluca Vianello; Davide Vianello).

Bandiera verde per il Rosa del Club nautico San Marco (Gianluigi Fongher; Giovanni Busetto; Angelo Scarpa Bolo; Vittorio Selle) e bandiera blu per il Verde della Remiera Pellestrina (Ermenegildo Vianello, Stefano Scarpa, Gianfranco Vianello; Ennio Busetto).

Dopo la gara è seguito il momento delle premiazioni, dove a fare gli onori di casa è stato il presidente della Remiera Pellestrina, Gian Antonio Gavagnin. Ha preso parte alle premiazioni anche l’assessore Laura Besio. Sul palco allestito all’interno della Remiera, sono state pronunciate molte parole in ricordo dei due campioni, alle cui famiglie sono state consegnate due sculture in vetro realizzate appositamente dal maestro Andrea Donà della New Murano Gallery.

La sicurezza della gara si è svolta grazie al supporto dei volontari della Protezione Civile e della Polizia Locale, a cui il consigliere Giusto ha dedicato un ringraziamento.

Sergio Tagliapietra “Ciaci” ha conquistato nella sua carriera 91 bandiere rosse: ha vinto quattordici volte la Regata Storica nei Gondolini. Ha partecipato a due Olimpiadi nel canottaggio e ha vinto 13 edizioni del Palio delle Repubbliche marinare con il “galeone” di Venezia (oltre a 18 vittorie alla Regata di Murano, 13 in quella del Redentore e 14 a Pellestrina).

In ambito sportivo il ricordo di Bepi, insieme alle tante vittorie, è legato ai 14 successi ottenuti nella Regata Storica: il primo, col fratello Palmiro, nel 1957; i 9 (di cui 8 consecutivi, dal 1969 al 1976) con Ciaci; e i 4 con Gianfranco “Crea” (tra il 1986 ed il 1991). Bepi ha inoltre legato il suo nome a venti successi del galeone di Venezia al Palio delle Repubbliche marinare.